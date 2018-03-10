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Romanya hocası, Terim'e övgü yağdırdı

ROMANYA HOCASI, TERİM'E ÖVGÜ YAĞDIRDI

Romanya Milli Takım Teknik Direktörü Cosmin Contra, "Fatih Terim'i her zaman ararım. İstanbul'a gidip onunla görüşeceğim. Kendisi Türkiye'nin en iyi hocası." dedi.

Tarih : 10 Mart 2018, 19:50
Puan Ver : Romanya Hocası, Terim'e Övgü Yağdırdı(9/10)5

Romanya Milli Takım Teknik Direktörü Cosmin Contra, Fatih Terim'in, Türkiye'nin en iyi antrenörü olduğunu söyledi.

Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde düzenlenen Pro-Am Golf Turnuvası'na katılan Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü ve eski futbolcu Cosmin Contra, İtalya'nın Milan kulübünde oynadığı sırada teknik direktörlüğünü yapan Fatih Terim'in, Türkiye'nin en iyi antrenörü olduğunu söyledi.

"BURADAN ONUNLA GÖRÜŞMEYE GİDECEĞİM"

Fatih Terim ile Milan'da görev yaparken çok güzel anıları olduğunu aktaran Contra, "Şu an Galatasaray'ın başında ve takımı lider durumda. Onu her zaman ararım, zaman zaman görüşürüz. Türkiye'ye golf oynayama geldim. Buradan İstanbul'a geçeceğim ve Fatih hocamla görüşeceğim" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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