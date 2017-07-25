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Romanya'da Gözaltına Alınan Ve Türkiye'nin İadesini İstediği Nalan Oral Serbest Bırakıldı
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ROMANYA'DA GÖZALTINA ALINAN VE TÜRKİYE'NİN İADESİNİ İSTEDİĞİ NALAN ORAL SERBEST BIRAKILDI


Romanya'da Gözaltına Alınan ve Türkiye'nin İadesini İstediği Nalan Oral Serbest Bırakıldı
Tarih : 25 Temmuz 2017, 15:30
Puan Ver : Romanya'da Gözaltına Alınan Ve Türkiye'nin İadesini İstediği Nalan Oral Serbest Bırakıldı(5/10)1

Romanya'da Yüksek Mahkeme, Türkiye'nin PKK bağlantısı olduğu iddiasıyla iadesini istediği ve gözaltında tutulan Nalan Oral'ın serbest bırakılması kararını onayladı.

TÜRKİYE İADESİNİ İSTEDİ

Mahkeme, Timisoara şehrindeki mahkeme tarafından Oral'ın serbest bırakılmasına dair verilen önceki karara destek çıktı. Oral, Belçika'da siyasi sığınmacı konumunda bulunuyor.

Türkiye'nin Romanya Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Oral'ın 'sol görüşlü terörist grup'la bağlantısı olduğu iddiasıyla Türkiye tarafından istendiğini belirtti.

ROMANYA SINIRINDA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Oral, adının Interpol listesinde olmasından dolayı 8 Temmuz'da Romanya sınırında gözaltına alınmıştı.

Ancak AP'nin haberine göre o tarihten sonra Oral'ın adı listeden çıkarıldı.

Avukat Bogdan Burgea, mahkemenin kararının 'akıllıca ve doğru bir karar' olduğunu söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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