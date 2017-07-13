Medipol Başakşehir'den Roma'ya 13 milyon Euro karşılığında transfer olan Cengiz Ünder, Başakşehir'de aldığı aylık 15 bin TL'yi 33'e katladı. Genç oyuncu, Roma'dan aylık 500 bin TL alacak.

Başakşehir'in genç yıldızı Cengiz Ünder, takımının Slovenya kampını terk ederek yeni takımına doğru yola çıktı. Bonservis ücreti ve Altınordu'nun kazanacağı rakam da ortaya çıktı...

Başakşehir yönetimi Manchester City'nin 8 milyon Euro'luk teklifini geri çevirmişti. Oyuncunun Roma'da oynamasına sıcak bakan İstanbul ekibi, 13 milyon Euro karşılığında İtalyan kulübüyle el sıkıştı.

ALTINORDU BAYRAM ETTİ

Transferin Altınordu detayı ise İzmir ekibini oldukça sevindirecek. Altınordu'nun kasasına bu transferden 3.9 milyon Euro yani yaklaşık 16 milyon TL girecek.

AYLIK MAAŞI 33'E KATLANDI

İtalyan basınına göre; cuma günü Roma'ya gidip sağlık kontrolünden geçecek olan Cengiz Ünder, 5 yıllık sözleşmeye imza atacak ve yıllık 1.5 milyon Euro ücret alacak.

Bucaspor Futbol Akademisi'nde yetişip, Altınordu'da profesyonel olan Cengiz, kırmızı lacivertli ekipte 2500 TL, Başakşehir'de ise 15 bin TL aylık alarak oynadı. Cengiz'in Roma'da alacağı yıllık yaklaşık 6 milyon TL. Milli yıldızın yeni aylığı ise 500 bin TL'ye tekabül ediyor.

Kaynak: haberinburada