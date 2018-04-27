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Ronaldinho, Galatasaray - Beşiktaş Maçının Skorunu Verdi
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Ronaldinho, Galatasaray - Beşiktaş maçının skorunu verdi

RONALDİNHO, GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇININ SKORUNU VERDİ

Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho, Pazar günü oynanacak derbiyi Galatasaray'ın 2-1 kazanacağı tahmininde bulundu.

Tarih : 27 Nisan 2018, 13:30
Puan Ver : Ronaldinho, Galatasaray - Beşiktaş Maçının Skorunu Verdi(8/10)4

Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho, 29 Nisan Pazar günü Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisi hakkında yorum yaptı. Ronnie, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren bu mücadele hakkında skor tahmininde bulundu.

"GALATASARAY 2-1 KAZANIR"

Efsane futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın maçın kilit adamı olacağını belirtirken mücadeleyi Galatasaray'ın 2-1 kazanacağını söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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