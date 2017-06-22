'RONALDO DAHİL HİÇ KİMSE VAZGEÇİLMEZ DEĞİL'
Portekizli eski futbolcu Luis Figo, vergi kaçırdığı iddiasıyla hakkında soruşturma açılmasının ardından İspanyol ekibi Real Madrid'den ayrılmak istediği öne sürülen vatandaşı Cristiano Ronaldo'nun vazgeçilmez olmadığını söyledi.
Futbolculuk kariyerinde Sporting Lizbon, Barcelona, Real Madrid ve Inter ile ulusal ve uluslararası birçok şampiyonluk yaşayan 44 yaşındaki Figo, Madrid Savcılığı tarafından 2011-2014 yıllarında imaj gelirleriyle bağlantılı olarak 14,75 milyon avro vergi kaçırmakla suçlanan Ronaldo hakkında Portekiz basınına açıklamalarda bulundu.
Figo, kulüplerin tek bir oyuncuya bağımlı olamayacağını belirterek, "Real Madrid gibi kulüplerin ismi, başkan da dahil herkesten büyüktür. Sadece Ronaldo değil, hiç kimsenin vazgeçilmez olmadığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
kaynak:sabah
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