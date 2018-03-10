Mhp'nin, Seçim Şarkısı Belli Oldu!
Erkek Arkadaşlarına Uyuşturucu Partisi Veren Liseli Kız Öldü
Kim'e Özenmişti! Tarih Belli Oldu, Trump'ın Arzusu Yerine Geliyor
Bebeğe Kan Donduran İşkence! Cezası Anında Kesildi
Cinsel İstismardan Yargılananların Sayısı Belli Oldu
Kartal İşi Tek Golle Bitirdi
Katliamlarının Ödülünü Aldı! Haşdi Şabi Resmen Orduya Girdi
Dışişleri'nden İsrail'e Sert Kınama: Gayri Meşru Adımı Reddediyoruz!
Diyanet'ten Hocalara Uyarı: Dikkatli Konuşun!
İngiltere'de Cenk Şov Başladı! Müthiş Attı
Saldırıların Ardı Arkası Kesilmiyor! Uber Aracını Taradılar
Ronaldo Deplasmanda 3 Puanı Getirdi
Bursa Çöküyor! Bir Darbe De Osmanlı'dan
Romanya Hocası, Terim'e Övgü Yağdırdı
Arap Bakan'dan Tepki Çeken Açıklama: Türkiye Bize Saygı Duymuyor
Galatasaray Odeabank, Eskişehir'i Devirdi
Tedavisi Tamamlanan 117 Kahraman Yeniden Afrin'de!
Zorlu Maçta 11'ler Belli Oldu
Jetler Uçağına Yanaşıp Erdoğan'a Selam Verdi! İşte Nefes Kesen Anlar
Pkk'nın Sözde Liderlerinden Biri Öldürüldü!

Ronaldo deplasmanda 3 puanı getirdi

RONALDO DEPLASMANDA 3 PUANI GETİRDİ

İspanya Liginde Real Madrid, deplasmanda karşılaştığı Eibar'ı Cristiano Ronaldo'nun golleriyle 2-1 mağlup etti.

Tarih : 10 Mart 2018, 20:10
Puan Ver : Ronaldo Deplasmanda 3 Puanı Getirdi(8/10)4

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 28. haftasında Real Madrid, deplasmanda Eibar'ı 2-1 yendi.

Real Madrid, Ipurua Stadı'nda Eibar ile karşılaştı. Eflatun-beyazlı ekip mücadelenin 34. dakikasında Cristiano Ronaldo'nun attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıya tempolu başlayan Eibar, karşılaşmanın 50. dakikasında Ivan Ramis'in kaydettiği golle beraberliği yakaladı.

RONALDO SONUCU BELİRLEDİ

84. dakikada bir kez daha topu ağlara gönderen Ronaldo, skoru 2-1 yaparak karşılaşmanın sonucunu belirledi.

Real Madrid, bu skorla puanını 57 çıkarırken, Eibar 39'da kaldı. Real Madrid'in maç fazlasına rağmen lider Barcelona ile arasında 12 puan fark bulunuyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ronaldo  Deplasmanda  3  Puanı  Getirdi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER