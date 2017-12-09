RONALDO KİBİRDEN KENDİNDEN GEÇTİ: TARİHİN EN İYİSİ BENİM
Altın Top ödülünü kazanan Real Madridli Cristiano Ronaldo, "Benden daha komple bir futbolcu yok. Her durumda, tarihin en iyi futbolcusu benim." dedi.
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, tarihin en iyi futbolcusu olduğunu söyledi.
France Football dergisine konuşan Portekizli oyuncu, kendinden övgüyle bahsederek, "Benden daha iyisini görmedim. Yapamadığım şeyleri başka oyuncular da yapamıyor. Ama onların beceremediklerini sadece ben yapabiliyorum." diye konuştu.
"TARİHİN EN İYİSİ BENİM"
Altın Top Ödülü'nü (Ballon d'Or) beşinci kez kazanarak Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'yi yakalayan 32 yaşındaki Ronaldo, "Benden daha komple bir futbolcu yok. Her durumda, tarihin en iyi futbolcusu benim." ifadelerini kullandı.
Bu sezon Real Madrid formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 9 golle krallık yarışını önde götüren Ronaldo, ligde ise 10 maçta sadece 2 kez ağları sarsabildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Sırtından Girdi, Ciğerine Saplandı! Tam 15 Santimetre
- Yüzlercesi Orada Saklanıyor! Fetö'cülerin En Sevdiği Şehir Selanik Oldu
- Önce Yıkıldı, Sonra Sevindi! Herkes Kaçarken Alevlerin Ortasında Tavşanı Bekledi
- Rus Genelkurmayı: Suriye'de Ypg İle Omuz Omuza Savaşıyoruz
- Birleşik Arap Emirlikleri, Astronot Adayları İçin İlan Yayınladı
Bu Haberle İlgili Yorumlar