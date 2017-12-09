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Ronaldo kibirden kendinden geçti: Tarihin en iyisi benim

RONALDO KİBİRDEN KENDİNDEN GEÇTİ: TARİHİN EN İYİSİ BENİM

Altın Top ödülünü kazanan Real Madridli Cristiano Ronaldo, "Benden daha komple bir futbolcu yok. Her durumda, tarihin en iyi futbolcusu benim." dedi.

Tarih : 09 Aralık 2017, 00:10
Puan Ver : Ronaldo Kibirden Kendinden Geçti: Tarihin En İyisi Benim(8/10)4

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, tarihin en iyi futbolcusu olduğunu söyledi.

France Football dergisine konuşan Portekizli oyuncu, kendinden övgüyle bahsederek, "Benden daha iyisini görmedim. Yapamadığım şeyleri başka oyuncular da yapamıyor. Ama onların beceremediklerini sadece ben yapabiliyorum." diye konuştu.

"TARİHİN EN İYİSİ BENİM"

Altın Top Ödülü'nü (Ballon d'Or) beşinci kez kazanarak Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'yi yakalayan 32 yaşındaki Ronaldo, "Benden daha komple bir futbolcu yok. Her durumda, tarihin en iyi futbolcusu benim." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Real Madrid formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 9 golle krallık yarışını önde götüren Ronaldo, ligde ise 10 maçta sadece 2 kez ağları sarsabildi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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