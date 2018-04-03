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Ronaldo Şampiyonlar Ligi tarihine geçti! Yok böyle bir rekor

RONALDO ŞAMPİYONLAR LİGİ TARİHİNE GEÇTİ! YOK BÖYLE BİR REKOR

Real Madrid'in Portekizli yıldızı Ronaldo, Juventus maçında attığı golle, Şampiyonlar Ligi tarihinde üst üste 10 maçta gol atan ilk isim oldu.

Tarih : 03 Nisan 2018, 23:00
Puan Ver : Ronaldo Şampiyonlar Ligi Tarihine Geçti! Yok Böyle Bir Rekor(6/10)2

Juventus maçını da boş geçmeyen Real Madrid'in Portekizli yıldızı, adını tarihe yazdırdı.

Real Madrid'in Juventus'a konuk olduğu Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçının henüz 3. dakikasında ağları havalandıran Cristiano Ronaldo, yeni bir rekor kırdı.

10 MAÇTIR FİLELERİ HAVALANDIRIYOR

Ronaldo, peş peşe 10 Şampiyonlar Ligi maçında da gol atarak Devler Ligi tarihinde bunu başaran ilk futbolcu oldu.

Portekizli oyuncu ayrıca bu sezonki 13. Şampiyonlar Ligi golüne de imza atmış oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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