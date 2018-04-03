RONALDO ŞAMPİYONLAR LİGİ TARİHİNE GEÇTİ! YOK BÖYLE BİR REKOR
Real Madrid'in Portekizli yıldızı Ronaldo, Juventus maçında attığı golle, Şampiyonlar Ligi tarihinde üst üste 10 maçta gol atan ilk isim oldu.
Juventus maçını da boş geçmeyen Real Madrid'in Portekizli yıldızı, adını tarihe yazdırdı.
Real Madrid'in Juventus'a konuk olduğu Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçının henüz 3. dakikasında ağları havalandıran Cristiano Ronaldo, yeni bir rekor kırdı.
10 MAÇTIR FİLELERİ HAVALANDIRIYOR
Ronaldo, peş peşe 10 Şampiyonlar Ligi maçında da gol atarak Devler Ligi tarihinde bunu başaran ilk futbolcu oldu.
Portekizli oyuncu ayrıca bu sezonki 13. Şampiyonlar Ligi golüne de imza atmış oldu.
Kaynak: haberinburada
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