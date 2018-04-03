Juventus maçını da boş geçmeyen Real Madrid'in Portekizli yıldızı, adını tarihe yazdırdı.

Real Madrid'in Juventus'a konuk olduğu Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçının henüz 3. dakikasında ağları havalandıran Cristiano Ronaldo, yeni bir rekor kırdı.

10 MAÇTIR FİLELERİ HAVALANDIRIYOR

Ronaldo, peş peşe 10 Şampiyonlar Ligi maçında da gol atarak Devler Ligi tarihinde bunu başaran ilk futbolcu oldu.

Portekizli oyuncu ayrıca bu sezonki 13. Şampiyonlar Ligi golüne de imza atmış oldu.

Kaynak: haberinburada