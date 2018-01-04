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Ronaldo zam istiyor: En yüksek ücret, en iyiye ödenir

RONALDO ZAM İSTİYOR: EN YÜKSEK ÜCRET, EN İYİYE ÖDENİR

Real Madrid ile sözleşmesini uzatma görüşmelerini sürdüren Cristiano Ronaldo, "dünyanın en yüksek ücreti, dünyanın en iyisine ödenir" dedi.

Tarih : 04 Ocak 2018, 22:50
Puan Ver : Ronaldo Zam İstiyor: En Yüksek Ücret, En İyiye Ödenir(7/10)3

Neymar'ın PSG ile yaptığı sözleşme ve Lionel Messi'nin Barcelona ile sözleşme uzatmasının ardından Cristiano Ronaldo, maaş sıralamasında iki yıldızın da gerisinde kaldı.

NEYMAR VE MESSI'DEN DAHA FAZLA KAZANMAK İSTİYOR

Real Madrid ile sözleşme görüşmelerini sürdüren ve üç yıllık yeni sözleşme karşılığında Neymar ve Messi'den daha fazla kazanmak istediğini başkan Perez'e aktaran Ronaldo, Real Madrid'den gelecek olan cevabı beklemeye başladı.

Kısa bir süre önce yaptığı açıklamada kendisini "dünyanın en iyi futbolcusu" olarak nitelendiren Ronaldo, bu kez de sözleşme şartları için Real Madrid'e baskı kurmak için "Dünyanın en yüksek ücreti, dünyanın en iyi futbolcusuna ödenir" ifadelerini kullandı.

"FUTBOLU BIRAKTIKTAN SONRA YENİ ŞEYLER DENEYECEĞİM"

Futbolu çok sevdiğini belirten Ronaldo, "Bir gün futbolu tabii ki bırakacağım. Futbolu bıraktıktan sonra da güzel bir hayatım olacak. Çok param olduğu için bunu söylemiyorum. Yeni şeyler deneyeceğim için söylüyorum" dedi.

Futbol tutkusu sürdüğü sürece oynamaya devam edeceğini belirten Ronaldo, "Sürekli motive durumdayım, çünkü böyle olmayı seviyorum. Futbol oynamayı seviyorum ve her zaman insanları eğlendirmeye çalışıyorum. Futbol tutkum devam ettiği sürece de böyle yapmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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