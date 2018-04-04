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Ronaldo'lu Real Madrid, Juventus'u paramparça etti!

RONALDO'LU REAL MADRİD, JUVENTUS'U PARAMPARÇA ETTİ!

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında İspanyol ekibi Real Madrid, Cristiano Ronaldo'nun yıldızlaştığı maçta Juventus'u 3-0 yendi.

Tarih : 04 Nisan 2018, 02:00
Puan Ver : Ronaldo'lu Real Madrid, Juventus'u Paramparça Etti!(8/10)4

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında İtalya'nın güçlü ekibi Juventus, İspanyol devi Real Madrid'i konuk etti.

İtalya'nın Torino şehrindeki Juventus Stadı'nda FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır'ın düdük çaldığı mücadeleyi Real Madrid 3-0 kanazandı.

GOLLER RONALDO VE MARCELO'DAN GELDİ

Real Madrid'e yarı final kapısını aralayan golleri; 3. ve 64. dakikalarda Cristiano Ronaldo ile 72. dakikada Marcelo kaydetti.

Mücadelede Juventus'tan Paulo Dybala 66. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Devler Ligi kupasını iki kez müzesine götüren İtalyan devi Juventus bu sonuçla saha ve seyirci avantajını iyi kullanamadı.

12 kez şampiyonlar ligini kazanan Real Madrid ise 11 Nisan'da İspanya'daki maç için büyük avantaj yakaladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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