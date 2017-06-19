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ronaldo'nun ayrılma haberleri fıfa'yı zora soktu

RONALDO'NUN AYRILMA HABERLERİ FIFA'YI ZORA SOKTU

FIFA 18'in kapağında yer alan Cristiano Ronaldo, Real Madrid'den başka bir kulübe giderse, Electronic Arts oyunla ilgili mâliyetli değişiklikler yapmak zorunda kalacak

Tarih : 19 Haziran 2017, 10:32
Puan Ver : Ronaldo'nun Ayrılma Haberleri Fıfa'yı Zora Soktu(8/10)7


Real Madrid'den ayrılma kararının "geri döndürülemez" olduğunu söyleyen Cristiano Ronaldo, Electronic Arts'ın pazarlama ekibini zora sokmuş durumda.



Geçen haftaki E3 adlı oyun fuarında yeni oyunu FIFA 18'i tanıtan şirketin reklamlarının büyük bölümü Ronaldo'lu. Oyuncunun takım değiştirmesi hâlinde, Real Madrid formasıyla göründüğü tüm tanıtım görselleri, reklamlar ve videolar boşa gidecek ve yenilerinin hazırlanması gerekecek.



Bir yandan Pro Evolution Soccer (PES) ile futbol oyunları pazarında ciddi bir rekabet içindeki şirket için bu ciddi bir yatırım anlamına geliyor ve oyunun kâr zarar dengesini etkiliyor. Ronaldo'nun ise bu esnada Manchester United ve PSG'nin tekliflerini değerlendirdiği söyleniyor.



 



kaynak:sabah








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