RONALDO'NUN GOLÜNÜ ATMAYA ÇALIŞTI, AYAĞINI KIRDI
Cristiano Ronaldo'un Juventus'a attıpı rövaşata golünü taklit etmek isteyen Arjantinli gazeteci Manuel Sanchez bileğini kırdı.
Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Juventus karşısında röveşata ile ağları havalandıran Cristiano Ronaldo'nun golü hala akıllarda. Arjantinli gazeteci Manuel Sanchez, aynı golün taklidini yapmak isterken şanssız bir an yaşadı.
INSTAGRAM SAYFASINDA PAYLAŞMAK İSTEDİ
Ronaldo'nun röveşata vuruşunun aynısını yaparak Instagram sayfasından paylaşmak isteyen Manuel Sanchez, topa iyi yükselse de inişi pek güzel olmadı...
Yere düşerken bileğini kıran Manuel Sanchez, hemen hastaneye kaldırıldı. Arjantinli gazetecinin ayağı alçıya alınırken Instagram hesabından "Üzgünüm Ronaldo, aynısını yapamadım" paylaşımında bulundu.
Kaynak: haberinburada
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