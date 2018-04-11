Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Juventus karşısında röveşata ile ağları havalandıran Cristiano Ronaldo'nun golü hala akıllarda. Arjantinli gazeteci Manuel Sanchez, aynı golün taklidini yapmak isterken şanssız bir an yaşadı.

INSTAGRAM SAYFASINDA PAYLAŞMAK İSTEDİ

Ronaldo'nun röveşata vuruşunun aynısını yaparak Instagram sayfasından paylaşmak isteyen Manuel Sanchez, topa iyi yükselse de inişi pek güzel olmadı...

Yere düşerken bileğini kıran Manuel Sanchez, hemen hastaneye kaldırıldı. Arjantinli gazetecinin ayağı alçıya alınırken Instagram hesabından "Üzgünüm Ronaldo, aynısını yapamadım" paylaşımında bulundu.

Kaynak: haberinburada