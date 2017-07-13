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Röportaj Sırasında Gölete Düşen Çocuğu Kameraman Kurtardı

RÖPORTAJ SIRASINDA GÖLETE DÜŞEN ÇOCUĞU KAMERAMAN KURTARDI

Ankara'da, HDP milletvekili Lezgin Botan yaptığı röportaj sırasında, bakıcısının yanından kaçan küçük çocuk parktaki gölete düştü. Suya düşen çocuğu kameraman kurtardı.

Tarih : 13 Temmuz 2017, 17:00
Puan Ver : Röportaj Sırasında Gölete Düşen Çocuğu Kameraman Kurtardı(9/10)5

Ankara'da, Irak'ın Erbil kenti merkezli uydudan yayın yapan Rudaw Televizyonunun, HDP milletvekili Lezgin Botan ile yaptığı röportaj sırasında bakıcısının yanından kaçan küçük bir çocuk parktaki gölete düştü. Bakıcı kadının sudan çıkaramadığı çocuğu, kameraman kurtararak sudan çıkardı.

BAKICININ ELİNDEN KURTULAN ÇOCUK SUYA DÜŞTÜ

Ankara Cemal Süreya Parkı'nda Erbil merkezli uydudan yayın yapan Rudaw Televizyonu'nun HDP Van Milletvekili Lezgin Botan ile yaptığı röportaj sırasında ilginç bir olay yaşandı. Röportaj devam ettiği sırada parkta bakıcısı olduğu değerlendirilen bir kadın ile oynayan bir çocuk bakıcısının yanından koşarak parktaki göletin kenarına geldi ve suya düştü.

KAMERAMAN, RÖPORTAJ DEVAM EDERKEN ÇOCUĞU KURTARDI

8 yaşlarında olduğu belirtilen çocuğun suya düştüğünü gören bakıcısı gölden çıkarmaya çalıştı ancak başaramadı. O sırada röportaj devam ederken, Rudaw kameramanı Mustafa Yeşil, kamarayı bırakarak gölete koştu ve suda çırpınan çocuğu çıkardı. Yaşanan bu olay saniye saniye röportaj kaydına yansıdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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