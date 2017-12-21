Cenk Tosun'u transfer etmek isteyen kulüplerin başında gelen Crystal Palace'ın teknik direktörü Roy Hodgson, İngiliz basınına yaptığı açıklamada Cenk Tosun hakkında konuştu.

Beşiktaş'ın 26 yaşındaki forveti hakkında açıklamalarda bulunan İngiliz teknik direktör, Cenk Tosun ile ilgilendiklerini doğrularken "Cenk'i tanıyorum, Şampiyonlar Liginde oynuyor. Kulüp, onu izliyor evet ama iki kulübün transfer için görüştüğünü sanmıyorum. Eğer bu transfer gerçekleşirse şaşırırım" dedi.

"CENK GELİRSE BENİM İÇİN SÜRPRİZ OLUR"

Cenk Tosun'u izlediklerini ancak devre arasında bu transferin gerçekleşmesinin zor olduğunu belirten tecrübeli teknik adam "Gün itibariyle Cenk Tosun'u transfer edebileceğimiz hakkında bir bilgim yok. Eğer başkan, yarın sana Cenk'i getiriyorum derse benim için büyük sürpriz olur" şeklinde konuştu.

FİKRET ORMAN: 20 MİLYON EURO CENK İÇİN YETERLİ DEĞİL

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada "Cenk Tosun'u devre arasında satmak istemiyoruz. Bizim için inanılmaz bir teklif olması lazım. 20 milyon Euro, Cenk için yeterli değil. Devre arasında satmayı düşünmüyoruz, sezon sonuna kadar bekleyebiliriz" sözlerini kullanmıştı.

Kaynak: haberinburada