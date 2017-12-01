ROYAL BANK OF SCOTLAND, 259 ŞUBESİNİ KAPATIYOR
Royal Bank of Scotland, İngiltere genelinde 259 şubenin kapatılmasına, 680 çalışanın ise işten çıkarılmasına karar verdi.
İngiltere'nin önde gelen bankalarından Royal Bank of Scotland (RBS) 259 şubesini kapatacağını açıkladı. Bankadan yapılan açıklamada ülke genelinde toplam 259 şubenin kapatılmasına, 680 çalışanın ise işten çıkarılmasına karar verildiği bildirildi.
ŞUBE HİZMETLERİNİ KULLANANLARIN SAYISI YÜZDE 40 AZALDI
İngiliz hükümetinin yüzde 72 hisse payına sahip olduğu bankanın şube kapatma ve işten çıkarma kararlarına gerekçe olarak internet bankacılığı kullanımının artması gösterildi.
Açıklamada bankanın müşterilerinin şube hizmetlerinden faydalanma oranının 2014 yılından bu yana yaklaşık yüzde 40 azaldığı vurgulandı.
744 ŞUBEYLE HİZMET VERMEYE DEVAM EDECEK
Kararın ardından RBS ülke genelinde toplam 744 şube ile müşterilerine hizmet vermeye devam edecek.
Açıklamada, "Giderek daha fazla müşterimiz online hizmetlerimizden faydalanıyor. Mobil işlemler 2014 yılından bu yana yüzde 73 artış kaydetti." ifadesine yer verildi.
Kaynak: haberinburada
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