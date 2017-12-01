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Royal Bank of Scotland, 259 Şubesini Kapatıyor

ROYAL BANK OF SCOTLAND, 259 ŞUBESİNİ KAPATIYOR

Royal Bank of Scotland, İngiltere genelinde 259 şubenin kapatılmasına, 680 çalışanın ise işten çıkarılmasına karar verdi.

Tarih : 01 Aralık 2017, 18:40
Puan Ver : Royal Bank Of Scotland, 259 Şubesini Kapatıyor(7/10)3

İngiltere'nin önde gelen bankalarından Royal Bank of Scotland (RBS) 259 şubesini kapatacağını açıkladı. Bankadan yapılan açıklamada ülke genelinde toplam 259 şubenin kapatılmasına, 680 çalışanın ise işten çıkarılmasına karar verildiği bildirildi.

ŞUBE HİZMETLERİNİ KULLANANLARIN SAYISI YÜZDE 40 AZALDI

İngiliz hükümetinin yüzde 72 hisse payına sahip olduğu bankanın şube kapatma ve işten çıkarma kararlarına gerekçe olarak internet bankacılığı kullanımının artması gösterildi.

Açıklamada bankanın müşterilerinin şube hizmetlerinden faydalanma oranının 2014 yılından bu yana yaklaşık yüzde 40 azaldığı vurgulandı.

744 ŞUBEYLE HİZMET VERMEYE DEVAM EDECEK

Kararın ardından RBS ülke genelinde toplam 744 şube ile müşterilerine hizmet vermeye devam edecek.

Açıklamada, "Giderek daha fazla müşterimiz online hizmetlerimizden faydalanıyor. Mobil işlemler 2014 yılından bu yana yüzde 73 artış kaydetti." ifadesine yer verildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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