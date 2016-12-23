RTÜK, Arka Sokaklar, Kalbimdeki Deniz, Anne, Kırgın Çiçekler ve İçerde dizilerine para cezası verdi.



RTÜK, Arka Sokaklar, Kalbimdeki Deniz, Anne, Kırgın Çiçekler ve İçerde dizilerine para cezası verdi. Dizilerin çocuk istismarı, çocuğa karşı şiddet, kadına yönelik şiddet, argo ifadeler; alkol ürünlerinin özendirici bir şekilde gösterilmesi; aile yapısı, kültürel ve ahlaki değerlere aykırı içerikler nedeniyle şikayet edildiği açıklandı.