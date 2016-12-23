RTÜK DİZİLERE CEZA YAĞDIRDI
RTÜK, Arka Sokaklar, Kalbimdeki Deniz, Anne, Kırgın Çiçekler ve İçerde dizilerine para cezası verdi.
RTÜK, Arka Sokaklar, Kalbimdeki Deniz, Anne, Kırgın Çiçekler ve İçerde dizilerine para cezası verdi. Dizilerin çocuk istismarı, çocuğa karşı şiddet, kadına yönelik şiddet, argo ifadeler; alkol ürünlerinin özendirici bir şekilde gösterilmesi; aile yapısı, kültürel ve ahlaki değerlere aykırı içerikler nedeniyle şikayet edildiği açıklandı.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar