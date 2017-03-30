

En fazla şikayeti alan evlilik programlarından Kanal D'deki "Kısmetse Olur", Star TV'deki "Zuhal Topal'la", Show TV'deki "Evleneceksen Gel", ATV'deki "Esra Erol'da" ve Flash TV'deki "Dest-i İzdivaç" programlarındaki ihlaller nedeniyle bu kanallara yine para cezası verildi.







RTÜK bu cezaları, 6112 sayılı Kanun'un 8/1 maddesindeki "Yayınlar insan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez" ve "Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz" ilkelerini ihlalden ve yine üst sınırdan uyguladı. RTÜK, reklam gelirinin yüzde 2'si oranında ağırlaştırılmış para cezası verilmesini kararlaştırdı.







kaynak:gazetevatan