Ruhani'den Trump'a Nükleer Tehdidi: Abd Pişman Olacak
Kurt Kız Olarak Tanınıyordu, Aşkını Buldu Bambaşka Biri Oldu!
Vali Halat Çekti, Kaymakam İp Atladı!
İyi Parti Saldırısında Yaralılar Camiye Sığındı
Alişan, Erdoğan'a Verdiği Sözü Yerine Getirdi!
İstanbul'da İyi Parti Standına Saldırı! Yaralılar Var
Ağrı'da Korkutan Deprem! Halk Sokaklara Döküldü
Gomis'in Penaltı Kaçırmaya Devam Ediyor
Taha Akgül Üst Üste 6. Kez Avrupa Şampiyonu!
Rusya'yla Vize Kalkıyor Mu? Bakan, Canlı Yayında Duyurup Tarih Verdi
Avrupa'nın En Büyüğü Vakıfbank!
Galatasaray'ın Yıldızı Cezalı Duruma Düştü!
Galatasaray Zorlu Deplasmandan Kayıpsız Döndü!
Otel Basıp Müdürü Yerde Sürüklediler! Dehşet Anı Kamerada
Arsenal, Arsene Wenger'e 5-0'la Veda Etti
Aykut Kocaman'dan İstifa Sinyali!
Ankara'da Sel Mağdurlarının Beklediği Haber Geldi!
Pakistan İçişleri Bakanı'na Suikast Girişimi! Seçim Mitinginde Vuruldu
Neslihan Demir Kariyerini Gözyaşlarıyla Noktaladı
Ümit Özat'tan Flaş İstifa Kararı!

RUHANİ'DEN TRUMP'A NÜKLEER TEHDİDİ: ABD PİŞMAN OLACAK


Ruhani'den Trump'a nükleer tehdidi: ABD pişman olacak
Tarih : 07 Mayıs 2018, 00:30
Puan Ver : Ruhani'den Trump'a Nükleer Tehdidi: Abd Pişman Olacak(8/10)4

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşması ile alakalı atanacağı her adıma, karşılık vereceklerini söyledi.

NÜKLEER ANLAŞMAYLA İLGİLİ ATACAKLARI TÜM ADIMLARA KARŞILIK VERECEKLERİNİ SÖYLEDİ

Ruhani, İran basınına yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2015 yılında İran ile ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa ve Almanya arasında imzalanan nükleer anlaşması ile alakalı atacağı tüm adımlara karşılık vereceklerini açıkladı.

"ABD ANLAŞMADAN AYRILMASI HALİNDE PİŞMAN OLACAK"

Trump'ın konu ile alakalı alacağı kararlar hakkında planları olduğunu söyleyen Ruhani, "ABD anlaşmadan ayrılması halinde pişman olacak" ifadelerini kullandı.

"SİLAHLAR, FÜZELER VE TESİSLER YAPACAĞIZ"

ABD'nin böyle bir karar alması halinde tarihi bir yanlışa düşeceğini vurgulayan Ruhani, "Kimse ile silahlarımız ve savunmamız hakkında münakaşaya girmeyeceğiz. İhtiyacımız doğrusunda, silahlar, füzeler ve tesisler yapacağız" ifadelerini kullandı

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ruhani  Den  Trump  A  Nükleer  Tehdidi  Abd  Pişman  Olacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER