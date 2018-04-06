Dışişleri kaynakları, Ruhani'nin Türkiye'nin Suriye'den çekilmesini istediğine dair iddiaya " Rejimin hassasiyetini gözetmek için söylenmiş bir söylem" olarak yorumladı.

Ruhani'nin Türkiye'nin Suriye'den çekilmesini istediğine dair açıklamasını da yorumlayan Dışişleri kaynakları " Rejimin hassasiyetini gözetmek için söylenmiş bir söylem" yorumunda bulundu.

YENİ ABD DIŞİŞLERİ BAKANI GÖREVE BAŞLAYANA KADAR GÖRÜŞMELER BEKLEMEDE

ABD ile Menbiç görüşmeleri konusunda diplomatik kaynaklardan açıklama yapıldı. Görüşmeler yeni ABD Dışişleri Bakanı göreve başlayana kadar beklemeye alındı. Ruhani'nin Türkiye'nin Suriye'den çekilmesini istediğine dair açıklamasını da yorumlayan kaynaklar " Rejimin hassasiyetini gözetmek için söylenmiş bir söylem" yorumunda bulundu. Dışişleri Bakanlığı kaynakları, ABD ile Menbiç konusundaki çalışma grubu toplantısının yeni ABD Dışişleri Bakanı göreve başlayana kadar beklemede olduğunu açıkladı. Açıklamada, ABD ile gerçekleştirilen çalışma grupları kapsamında, "Bir takım ham malzemeler oluşturmuştuk, genel itibariyle yapıcı bir egzersiz başlatıldı" denildi.

RUHANİ'NİN "TÜRKİYE SURİYE'DEN ÇEKİLSİN" SÖZLERİ

Kaynaklar, Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'nde İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Türkiye'nin Suriye'den çekilmesi ve bölgenin rejime bırakılması yönündeki açıklamalarına ilişkin, "İranlılar Türkiye'nin güvenlik çabalarını anlayışla karşılıyorlar. Fikir birliğinde olmadığımız nokta, rejimle koordine halinde olunmasını beklemeleri. Rejimin hassasiyetini gözetmek için söylenmiş bir söylem" açıklamasını yaptı.

"RUSYA VE İRAN İLE HER KONUDA MUTABIK DEĞİLİZ"

Dışişleri kaynaklarından yapılan açıklamada, "Rusya ve İran ile her konuda mutabık olduğumuzu söyleyemeyiz. Hem rejim hem de Rusya ve İran, esas terörizmle mücadele ettikleri gerekçesiyle Doğu Guta'da sivil halkı da hedef alıyor" denildi.

"SURİYE REJİMİ İLE TEMAS YOK"

Dışişleri kaynakları, Rusya'nın Afrin operasyonunda hava sahasını açmasının YPG ile mücadele işbirliğinin bir işareti olduğuna dikkat çekti. Suriye rejimi ile temas olmadığı da verilen bilgiler arasında. Diplomatik kaynaklar, Rusya ve İran'ın İdlib'de yaklaşık 8 gözlem noktası kurduğunu, ancak Türkiye kadar kritik noktalarda bulunmadığını de belirtti.

"TEL RIFAT'TA BİR TEHDİT OLUŞMASINI İSTEMİYORUZ"

Açıklamada Tel Rıfat endişesine de yer verildi: Konu hakkında şöyle denildi: "Tel Rifat bizim sınırımıza yakın bir bölge, orada bir tehdit oluşmasını istemiyoruz. Tel Rifat'in PYD için yeni bir sığınak haline gelmemesi konusunda endişelerimizi yansıttık. Sahra Hastanesi'ne ilişkin, "Terörden arındırılmış bölgelerde hayatın normale döndürülmesi ve insanca yaşam imkanlarının sunulması gündeme getirildi. Bu alanda bir iş birliği beklentimiz de var."

Kaynak: haberinburada