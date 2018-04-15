Almanya Bundesliga'da Schalde 04 sahasında konuk ettiği Borussia Dortmund'u 2-0 mağlup etti ve Şampiyonlar ligi yolunda önemli bir galibiyet aldı.

Almanya Bundesliga'nın 30. haftasındaki dev Ruhr derbisinde Schalke ile Dortmund karşı karşıya geldi. Veltins Arena'da oynanan mücadeleyi Schalke 2-0'lık skorla kazandı.

NURİ ŞAHİN VE ÖMER TOPRAK 90 DAKİKA GÖREV YAPTI

Schalke'ye galibiyeti getiren goller, 50. dakikada Konoplyanka ve 82. dakikada Naldo'dan geldi. Dortmund'da Nuri Şahin ve Ömer Toprak 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Schalke puanını 55 yaptı ve Şampiyonlar Ligi yolunda önemli bir adım atarak 2. sıraya yerleşti. Dortmund ise 51 puanla 4. sırada kaldı.

Bundesliga'nın 31. haftasında Schalke deplasmanda Köln ile karşılaşacakken, Dortmund ise evinde Leverkusen'i konuk edecek.

Kaynak: haberinburada