RUHSAT ALABİLMEK İÇİN 5 KATLI BİNAYA 3 KATLIK YANGIN MERDİVENİ YAPTILAR
Tokat'ta bir apartmanda bulunan özel bir kurs ruhsat alabilmek için belediyeye başvurdu. Belediyenin yangın merdiveni şartı koyması üzerine merdiveni, 5 katlı apartmanın 3'üncü katına kadar yaptırdılar.
Tokat'ta Kerimler Apartmanı'nın 3'üncü katında bulunan özel bir matematik kursunun ruhsat alabilmesi için belediye, yangın merdiveni şartı koydu. Belediyenin yangın merdiveni şartı üzerine merdiveni sadece kendilerinin bulunduğu kata kadar yaptırınca ortaya ilginç bir görüntü çıktı.
5 KATLI BİNAYA 3 KATLIK YANGIN MERDİVENİ
Gaziosmanpaşa Bulvarı üzerindeki Kerimler Apartmanı'nın 3'üncü katında bulunan özel bir matematik kursunun ruhsat alabilmesi için belediye, yangın merdiveni şartı koydu. Bunun üzerine kurs sahipleri yangın merdiveni yaptırma kararı aldı. Kurs yönetimi ruhsat alabilmek için yangın merdivenini sadece kendilerinin bulunduğu kata kadar yaptırınca ortaya ilginç bir görüntü çıktı.
Kaynak: haberinburada
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