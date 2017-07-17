Beşiktaş, Barcelona'dan Mascherano'nun Menajeriyle Görüştü
Mini Eteğiyle Video Çekti, Suudi Arabistan Ayağa Kalktı
Mesajlarına Yanıt Vermeyen Kocasını 'mavi Tıkları' Delil Göstererek Boşadı
Genç Öğretmen 90 Metreden Zemine Çakılıp Öldü
Pkk'lı Teröristlerden Tunceli'de Jandarma Karakoluna Saldırı
Katarakt Ameliyatına Gelen Hastanın Gözünden 27 Lens Çıktı
Eşini Ekmek Almaya Gönderip 3 Yaşındaki Oğlunu Şarj Kablosuyla Öldürdü
Çöplüğe Dönen Evden 4 Saatte 10 Kamyon Çöp Çıkardılar
Gider Gitmez Beşiktaş'ı Gömüp Lyon'u Göklere Çıkardı
Oğlunu Vurup, Vatan Hainiydi Temizledim Diyen Baba Tutuklandı
Bodrumspor Basketbol Antrenörü İsmail Ulukan Evinde Ölü Bulundu
Kurtulmuş'tan, Gülen'in Mesajlı Fotoğrafına İlk Yorum: Asla Sıradan Bir Fotoğraf Değil
Ruhsatsız Terası Yıkan Belediyeyi Pankart Asıp Fetö'cülükle Suçladı
Kılıçdaroğlu'nun Adalet Yürüyüşü'nde Giydiği Ayakkabıyı Koç Müzesi İstemiş
Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu Toplantısının Ardından Açıklama Yapıyor
Gündüz Gözüne 52 Yıllık Esnafı Oyalayıp, Dükkanını Soydular
Anıtkabir'in İmara Açılacağı İddiaları Yalanlandı
Hükümet'ten İlk Açıklama: 15 Temmuz Anmalarına Kaç Kişi Katıldı?
Boksör Fırat Arslan, Avrupa Şampiyonu Oldu
Thy, Ukraynalı Transit Yolcuları İstanbul'da 4 Ve 5 Yıldızlı Otellerde Ücretsiz Ağırlayacak

Ruhsatsız Terası Yıkan Belediyeyi Pankart Asıp FETÖ'cülükle Suçladı

RUHSATSIZ TERASI YIKAN BELEDİYEYİ PANKART ASIP FETÖ'CÜLÜKLE SUÇLADI

Şanlıurfa'da işletmesini yaptığı lokantanın ruhsatsız olarak inşa edilen terası yıkılan esnaf, 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in fotoğrafıyla hazırladığı pankartla belediyeyi FETÖ'cü ilan etti.

Tarih : 17 Temmuz 2017, 22:10
Puan Ver : Ruhsatsız Terası Yıkan Belediyeyi Pankart Asıp Fetö'cülükle Suçladı(8/10)4

Şanlıurfalı Berces Kaya, lokanta ve konukevi olarak kullandığı 4 katlı binanın terasına ruhsatsız olarak çıktığı katının yıkımını gerçekleştiren belediye ekibine FETÖ suçlaması yönelttiği pankartla tepki gösterdi. İşyeri sahibinin belediyeyi FETÖ'cü olmakla suçladığı pankart zabıta ve polis ekiplerince söküldü.

İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞTU

Kent merkezindeki Haşimiye Meydanı'nda bulunan 4 katlı konukevi işleten Berces Kaya, tarihi binanın terasına izin almadan cam ve ahşap olarak yeni bir kat yaptı. Büyükşehir Belediyesi de Tarihi ve Kültür Varlıklarını Koruma Müdürlüğü'nün yıkımı yönündeki görüşü üzerine, ruhsatsız ve kaçak olarak inşa edilen teras katın yıkımına karar verdi. Geçen ocak ayında tebligat yapılmasına rağmen boşaltılmayan binaya giden ekipler, işyeri sahibi Berces Kaya'nın intihar girişimi üzerine yıkımı gerçekleştiremedi.

TERAS KATIN YIKIMI GERÇEKLEŞTİ

Geçen Mayıs ayında Berces Kaya, işyerine giden polisler tarafından görülen bir davada 'adam yaralama' suçundan arandığı için gözaltına alındı. Kaya, emniyete götürüldükten sonra ruhsatsız işyerinin bulunduğu yere gelen ekipler, teras katın yıkımını gerçekleştirdi.

BELEDİYEYİ FETÖCÜ OLMAKLA SUÇLADI

Serbest kalan Berces Kaya, bu kez yıkılan terasına 15 Temmuz'un kahramanı olan astsubay Ömer Halisdemir'in fotoğrafının bulunduğu bir pankarta; 'Bu binanın yıkımı bu hale gelmesi FETÖ'cü belediye yöneticilerinin eseridir. Bu şehrin yönetimini ne zaman FETÖ'cülerden kurtaracaksınız? Baskılara, işkencelere, sömürülere halkın tahammülü kalmadı. Sayın cumhurbaşkanımız şehitlerimizin kemikleri sızlıyor' yazarak astı. Pankart, asılmasının ardından şikayet üzerine polis ve zabıta tarafından bulunduğu yerden söküldü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ruhsatsız  Terası  Yıkan  Belediyeyi  Pankart  Asıp  Fetö  Cülükle  Suçladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER