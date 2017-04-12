Gaziantep'te Pkk Operasyonu: 11 Gözaltı
Hrant Dink Soruşturmasında 2 Sevk!
Kırıkkale'de Deaş Operasyonu: 6 Gözaltı
Alişan O Videoyla İlgili Gerçeği Açıkladı!
Dolar 3.67'nin De Altına İndi
Ruj Problemlerine Pratik Çözümler
Kadıköy'de Vahşet! Hırsızlar Döverek Öldürdü
Vatandaşa Müjde! Her Evin Çatısı Kazanç Kapısı Oluyor
Borussia Dortmund Otobüsüne Saldırıyla İlgili Flaş Gelişme!
Bu Telefonları Kullananlar Yandı! Şok Açıklama
Erdoğan'dan Müjde Üstüne Müjde
Kenan İmirzalıoğlu Geri Dönüyor
Mercedes-Benz Bahar Rallisi 2017 Başlıyor!
Bir Gün Çalışan Bile Kıdem Tazminatı Alabilecek
Hollande, Suriye Konusunda Bm'nin Kararlı Hareket Etmesini İstedi
Maden Suyu İçerken Dikkat!
Emre Belözoğlu Neden Güldüğünü Açıkladı
Diyarbakır Saldırısını Pkk Üstlendi
Meteorolojiden Kuvvetli Sağanak Uyarısı
Savcıdan Sosyal Medyada İbretlik Paylaşım

ruj problemlerine pratik çözümler

RUJ PROBLEMLERİNE PRATİK ÇÖZÜMLER

Sizin de rujunuz dişlerinize veya bardağınıza bulaşıyor mu? Peki dudaklarınızı kurutuyor mu? İşte ruj problemlerine en pratik çözümler...

Tarih : 12 Nisan 2017, 16:22
Puan Ver : Ruj Problemlerine Pratik Çözümler(5/10)2


Dudaklarınızı kurutuyor



Bu, mat ve likit rujlarda sıkça yaşanan bir problemdir ancak kolay bir çözümü var. Ruj sürmeden önce dudaklarınıza bol miktarda balm sürün ve birkaç dakika emmesi için bekleyin. Primer sürdükten sonra rujunuzu uygulayın.



Dişlerinize bulaşıyor



Rujunuzu sürdükten sonra dudaklarınızı "O" şeklinde yuvarlayın ve işaret parmağınızı ağzınıza sokun. Dudaklarınızı kapattıktan sonra parmağınızı çekin. Böylece ruj fazlası parmağınızda kalacak.



Bardağınızda iz bırakıyor



Bardağınıza dudaklarınızı dayamadan önce dudaklarınızı yalayın. Böylece bardakla rujunuz arasında bir bariyer oluşacak.



Dudak çizginizin dışına sızıyor



Ruj sürdükten sonra dudaklarınızın kenarlarını açılı bir fırça veya kapatıcıyla silin. Gün içinde de dudak kenarlarınızı kontrol etmeyi ihmal etmeyin.



Teninize uygun rengi bulamıyorsunuz



Teninize uygun ruju bulmak için yöntemimizi deneyin. Nude ruj arıyorsanız doğal dudak renginizin bir ton koyusunu seçin. Renk patlaması istiyorsanız bir ton parlağını seçin. Dudaklarınız soluk görünüyorsa kiraz kırmızı veya mercan renklerini tercih edin. Doğal kırmızı dudaklara sahipseniz turuncuya çalan kırmızılar veya sıcak pembe tonları tercih edin.

 



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Ruj  Problemlerine  Pratik  Çözümler    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER