Romanya ile oynanan rövanş mücadelesini kazanan Türkiye takımı, oyun sonrası çılgınca sevindi. Survivor Türkiye ekibi, "Avrupa duy sesimizi" diyerek tezahürat yaptı.

TV8 ekranlarının heyecanlı yarışması Survivor'da, All Star ekibi Gönüllüleri yenip Rumenlerle bir kez daha karşılaştı. İlk maçta yenilen Türkiye, rövanş maçını 10'a 6 kazandı.

KENDİNDEN GEÇTİLER

Survivor Türkiye ekibi kazandıkları mücadele sonrası büyük sevinç yaşadı. " Avrupa duy sesimizi." sözleriyle tezahürat yapan Türkiye takımı, galibiyet sevinci ile kendinden geçti.

Kaynak: haberinburada