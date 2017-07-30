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Rus Başbakan Medvedev'in İç Çamaşırı Markası Rusya'yı Salladı

RUS BAŞBAKAN MEDVEDEV'İN İÇ ÇAMAŞIRI MARKASI RUSYA'YI SALLADI

Rusya'da Başbakanı Dimitri Medvedev'in, yerli malı kullanmayıp ABD malı olan Calvin Klein markalı iç çamaşırı giymesi konuşuluyor.

Tarih : 30 Temmuz 2017, 14:10
Puan Ver : Rus Başbakan Medvedev'in İç Çamaşırı Markası Rusya'yı Salladı(7/10)3

Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev, pazartesi günü Krasnodar kentine gitti. Kuban 24 televizyon kanalı, Medvedev'in bu ziyareti sırasında çekilen bir fotoğrafını internet sitesinden yayınladı.

ABD MARKALI İÇ ÇAMAŞIRI GİYMESİ ELEŞTİRİLDİ

Medvedev'in beyaz gömleğinin altından iç çamaşırı seçiliyordu. Üstelik iç çamaşırı, pahalı bir ABD markası olan Calvin Klein ürünüydü."AMERİKANO'YU BİLE 'RUSYANO' YAPTI"

Rus haber sitesi Znaj'ın haberine göre, siyasi hayatı boyunca halka Rus ürünleri kullanmalarını tavsiye eden, hatta bir kahve çeşidi olan 'Amerikano'nun adını bile 'Rusyano' olarak değiştiren Medvedev'in Amerikan markası çamaşır kullanması tepki çekti.ÇAMAŞIRI BELİNE KADAR ÇEKTİ

Başbakan'ın çamaşırını beline kadar çekmesi de alay konusu oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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