Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Türkiye'ye geliyor. Erdoğan, Beştepe'de Putin'i resmi törenle karşıladıktan sonra, iki lider video konferans yoluyla Akkuyu Nükleer Santrali Temel Atma Töreni'ne katılacak. Daha sonra yapılacak baş başa görüşmenin ardından da, ortak basın toplantısı düzenlenecek. Son olarak da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin onuruna resmi akşam yemeği verecek. Rus basını, bu kritik ziyareti manşetten gördü.

İLK YURT DIŞI ZİYARET TÜRKİYE'YE

Rusya'nın TASS haber ajansı, 2017'de iki liderin 8 kere yüz yüze ve 20'den fazla kez de telefonla görüştüğünü belirtti. 18 Mart'ta Rusya'da düzenlenen devlet başkanlığı seçimini kazanan Putin'in, tekrar seçildikten sonra ilk yurt dışı ziyaretinin Türkiye'ye olacağı vurgulandı.

TASS, 4 Nisan'da iki lidere İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin de katılarak üçlü zirve yapacağını da hatırlattı.

AKKUYU VE DOMATES İHRACATI

Izvestia, Polit.ru gibi pek çok önde gelen mecranın odak noktası, 'stratejik' vurgusuyla birlikte Akkuyu Nükleer Santrali oldu. Kommersant gazetesi, Türkiye'nin Rusya'ya domates ihracatının da iki lider arasındaki gündem maddelerinden biri olacağını ifade etti.

PRAVDA'NIN MANŞETİ, ERDOĞAN PORTRESİ

Sovyetler Birliği döneminin resmi gazetesi Pravda, internet sitesinin İngilizce versiyonunda manşete Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anlatan yazıyı koydu. Bu yazıda, Erdoğan'ın siyasi geçmişi yer alıyor. Kaynak: Milliyet

Kaynak: haberinburada