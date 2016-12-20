RUS BÜYÜKELÇİ ANDREY KARLOV'A SALDIRI ÖNCESİ GARİP TESADÜF
Putin, Ankara'daki Rus Büyükelçi Andrey Karlov'a suikast düzenlendiği sırada Rusya'nın İran Büyükelçisi Alexander Griboyedov'un yazdığı bir oyunu izlemeye gidiyordu
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ankara'daki suikast sırasında, öldürülen son büyükelçisi olma özelliği taşıyan Rusya'nın İran Büyükelçisi Alexander Griboyedov'un yazdığı bir oyunun temsiline gitmek üzere yola çıkmıştı.
Griboyedov, 1829'da öldürülmüştü. Putin, haberler üzerine planını iptal etti.
kaynak:habertürk
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar