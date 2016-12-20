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rus büyükelçi andrey karlov'a saldırı öncesi garip tesadüf

RUS BÜYÜKELÇİ ANDREY KARLOV'A SALDIRI ÖNCESİ GARİP TESADÜF

Putin, Ankara'daki Rus Büyükelçi Andrey Karlov'a suikast düzenlendiği sırada Rusya'nın İran Büyükelçisi Alexander Griboyedov'un yazdığı bir oyunu izlemeye gidiyordu

Tarih : 20 Aralık 2016, 09:45
Puan Ver : Rus Büyükelçi Andrey Karlov'a Saldırı Öncesi Garip Tesadüf(10/10)11


Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ankara'daki suikast sırasında, öldürülen son büyükelçisi olma özelliği taşıyan Rusya'nın İran Büyükelçisi Alexander Griboyedov'un yazdığı bir oyunun temsiline gitmek üzere yola çıkmıştı.



Griboyedov, 1829'da öldürülmüştü. Putin, haberler üzerine planını iptal etti.



 



kaynak:habertürk








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