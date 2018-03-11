RUS CASUSA SUİKAST DÜZENLENEN RESTORANDA SİNİR GAZI BULUNDU
İngiltere'de aniden hastalanan ve komaya giren eski Rus casus Sergey Skripal ve kızı Yulia'nın maruz kaldığı belirlenen sinir gazına ait kalıntılar, olaydan önce beraber yemek yedikleri restoranda bulundu.
İngiltere'de eski Rus casus Sergey Skripal ve kızının komaya girmesine neden olduğu belirlenen sinir gazına ait izlerin, ikilinin olaydan önce yemek yedikleri bir restoranda tespit edildiği bilgisine ulaşıldı.
SİNİR GAZI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Geçtiğimiz Pazar günü Salisbury ilçesindeki bir alışveriş merkezinde aniden hastalanan ve sokaktaki bir bankta bilinçsiz yatarken bulunan Sergey Skripal ve kızı Yulia Skripal'e sinir gazıyla müdahale edildiği ortaya çıkmıştı.
Polisin cinayete teşebbüs olarak değerlendirdiği olay, ikilinin Salisbury'deki Zizzi restoranında yemek yemesinden iki saat sonra gerçekleşti.
RESTORANDA SİNİR GAZI TESPİT EDİLDİ
Adli incelemeler sonucu restoranın bir bölümünde sinir gazı kalıntılarına ulaşıldı. Yetkililer o sırada restoranda bulunan kişilerinse risk altında olmadığını belirtti.
250 POLİS ARAŞTIRIYORİngiliz askeri birimleri üç gündür polise soruşturma için destek veriyor. Terörle mücadele birimlerinden 250'den fazla polisin dahil edildiği soruşturma kapsamında 240'tan fazla tanık dinlendi ve 200 kadar kanıt parçasına ulaşıldı.
Yaklaşık 180 askeri personel de sinir gazına maruz kaldığından şüphelenilen olay yerindeki araç ve objeleri kaldırıyor.
HÜKÜMET SUÇLULARIN PEŞİNDE
İngiltere İçişleri Bakanı Amber Rudd, hükümetinin cinayet teşebbüsünün sorumlularını bulmak için büyük çaba sarfettiğini ve kaynaklarının büyük bölümünü ayırdığını söyledi.
Sergey Skripal, İngiltere'nin dış istihbarat servisi MI6 için Avrupa'da gizli görevlerde bulunmuştu. Rusya, Skripal'in 1990'lı yıllardan itibaren İngiltere istihbaratına sızdırdığı bilgiler karşılığında 100 bin dolar para aldığını açıklamıştı.
RUSYA-İNGİLTERE İLİŞKİLERİ GERİLDİ
66 yaşındaki Skripal, İngiltere için casusluk yaptığı suçlamasıyla 2006'da Rusya'da 13 yıl hapse mahkum edilmişti. ABD ile Moskova arasındaki casus takası sonrası serbest bırakılan emekli Rus albay, daha sonra İngiltere'ye sığınmıştı.
Çifte ajan Skripal ve kızına suikast girişimi, İngiltere ve Rusya arasındaki ilişkilerde de ikileme neden oldu.
Kaynak: haberinburada
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