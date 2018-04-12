RUS DONANMASI ÜSTEN AYRILDI, İNGİLİZ SAVAŞ UÇAKLARI KIBRIS'A YIĞILIYOR
Trump'ın savaş ilan eden Twitter mesajıyla çalkalanan dünya, bu kez Virginia'daki deniz üssünden ayrılıp Akdeniz'e doğru ilerleyen ABD savaş gemilerini izlerken, Güney Kıbrıs'taki Akrotiri hava üssüne çok sayıda İngiliz savaş uçağı indi. Image Satellite Internacional, Rus savaş gemilerinin Suriye'deki deniz üssü Tartus'tan ayrıldığını gösteren uydu fotoğrafları paylaştı.
İNGİLİZ SAVAŞ UÇAKLARI KIBRIS'A İNDİ
Güney Kıbrıs'taki Akrotiri hava üssüne çok sayıda İngiliz savaş uçağı indi, görüntüleri itv ekrana getirdi.
RUS GEMİLERİ ÜSTEN AYRILDI
Alman Bild gazetesi, Kıbrıs ve Girit arasındaki geminin Rus savaş gemisi Amiral Grigorovich'in yakınında olduğunu duyurdu.
ABD SAVAŞ GEMİLERİ AKDENİZ'E İLERLİYOR
ABD donanmasının Akdeniz'e sevk ettiği USS Harry Truman ve diğer savaş gemileri, Virginia'daki Norfolk deniz üssünden ayrıldı.
Uluslararası haber ajansı Reuters'ın dünyaya servis ettiği fotoğraflarda, binlerce Amerikan askeri aileleriyle vedalaştığı görülüyor.
Muharip gemilerin yanında Alman FGS Hessen fırkateyni de Akdeniz'e doğru ilerleyecek.
Güney Kıbrıs'ın Larnaka limanından ayrılan Amerikan USS Donald Cook savaş gemisinin fotoğrafları da donanma tarafından paylaşıldı.
Kaynak: haberinburada
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