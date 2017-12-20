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rus efsanesi lada, türkiye'ye geri dönüyor

RUS EFSANESİ LADA, TÜRKİYE'YE GERİ DÖNÜYOR

Rus otomotiv devi Avtovaz firmasının markası Lada, yeniden Türkiye'ye dönüyor. Lada, Ocak ayından itibaren yenilenmiş iki modelle piyasada olacak.

Tarih : 20 Aralık 2017, 12:20
Puan Ver : Rus Efsanesi Lada, Türkiye'ye Geri Dönüyor(9/10)9


Lada'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Lada'nın Türkiye'de piyasaya süreceği modelleri Niva ve Niva Urban olacak. Her iki otomobilin de hem 3 kapılı hem de 5 kapılı versiyonları olacak. Araçların fiyatları ise henüz belli olmadı. Fiyatların Ocak ayında duyurulması bekleniyor.



2015 YILINDA DA GELECEKTİ



Lada'nın yeniden Türkiye'ye gireceği ile ilgili haberler 2015 yılında da çıkmış ancak gerçekleşmemişti. O dönem basına yansıyan haberlerde Lada'nın Granta, Kalina ve Niva Urban modelleriyle Türkiye otomobil pazarına geri dönüş yapacağı, bu üç modeli 2016 yılında Lada Vesta ve Lada XRay modellerinin izleyeceği ifade edilmişti.



 



HEDEFLER GERÇEKLEŞMEDİ



Hedef olarak da 2016'da Lada satış noktalarının sayısı 40'a ve servis noktalarının sayısının ise 50'ye ulaşması konulmuştu. Ancak bu hedefler gerçekleşmedi.



Şirket şimdi yeni bir hamle ile tekrar Türkiye pazarına girme hazırlığı yapıyor.



Lada bir dönem Vega, Samara ve Niva gibi modellerle Türkiye'de önemli satış rakamları yakalamıştı.



 



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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