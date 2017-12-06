Spartak Moskova'nın kulüp doktoru Victoria Gameeva, Şampiyonlar Liginde oynayacakları Liverpool maçı öncesi futbolculara cinsel ilişki yasağı koydu. Daha önce Jose Mourinho'nun da doktorluğunu üstlenen Gameeva, aynı zamanda modellik de yapıyor.

LİVERPOOL SPARTAK MOSKOVA MAÇI NE ZAMAN HANGİ KANALDA?

Bu akşam oynanacak Liverpool-Spartak Moskova maçı, 22.45'ten başlayacak.

Kaynak: haberinburada