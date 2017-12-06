RUS EKİBİ SPARTAK MOSKOVA'NIN DOKTORU, FUTBOLCULARA İLİŞKİYE GİRMEYİ YASAKLADI
Rus takımı Spartak Moskova'nın doktoru Gameeva, Liverpool maçı öncesinde futbolcuların cinsel ilişkiye girmesini yasakladı.
Spartak Moskova'nın kulüp doktoru Victoria Gameeva, Şampiyonlar Liginde oynayacakları Liverpool maçı öncesi futbolculara cinsel ilişki yasağı koydu. Daha önce Jose Mourinho'nun da doktorluğunu üstlenen Gameeva, aynı zamanda modellik de yapıyor.
LİVERPOOL SPARTAK MOSKOVA MAÇI NE ZAMAN HANGİ KANALDA?
Bu akşam oynanacak Liverpool-Spartak Moskova maçı, 22.45'ten başlayacak.
Kaynak: haberinburada
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