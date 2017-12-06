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Rus Ekibi Spartak Moskova'nın Doktoru, Futbolculara İlişkiye Girmeyi Yasakladı

RUS EKİBİ SPARTAK MOSKOVA'NIN DOKTORU, FUTBOLCULARA İLİŞKİYE GİRMEYİ YASAKLADI

Rus takımı Spartak Moskova'nın doktoru Gameeva, Liverpool maçı öncesinde futbolcuların cinsel ilişkiye girmesini yasakladı.

Tarih : 06 Aralık 2017, 19:20
Puan Ver : Rus Ekibi Spartak Moskova'nın Doktoru, Futbolculara İlişkiye Girmeyi Yasakladı(10/10)6

Spartak Moskova'nın kulüp doktoru Victoria Gameeva, Şampiyonlar Liginde oynayacakları Liverpool maçı öncesi futbolculara cinsel ilişki yasağı koydu. Daha önce Jose Mourinho'nun da doktorluğunu üstlenen Gameeva, aynı zamanda modellik de yapıyor.

LİVERPOOL SPARTAK MOSKOVA MAÇI NE ZAMAN HANGİ KANALDA?

Bu akşam oynanacak Liverpool-Spartak Moskova maçı, 22.45'ten başlayacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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