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Rus Genelkurmayı: Suriye'de YPG ile Omuz Omuza Savaşıyoruz

RUS GENELKURMAYI: SURİYE'DE YPG İLE OMUZ OMUZA SAVAŞIYORUZ

Rusya Genelkurmayından Orgeneral Sergey Rudskoy, Rus özel kuvvetlerinin Suriye'nin doğusunda PKK/YPG'li teröristlerle omuz omuza savaştığını açıkladı.

Tarih : 08 Aralık 2017, 19:30
Puan Ver : Rus Genelkurmayı: Suriye'de Ypg İle Omuz Omuza Savaşıyoruz(5/10)1

Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Orgeneral Sergey Rudskoy, Rus özel kuvvetlerinin Suriye'nin doğusunda "Kürt ve aşiret güçleriyle" omuz omuza savaştığını söyledi.

"EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ SAYIDA UÇAK KATILDI"

Suriye'nin kuzeyinde bulunan Kürt güçleri, PKK'nın Suriye kolu PYD içerisinde.

Rudaw'ın haberinde, Suriye'de "IŞİD'e yönelik operasyonun final aşamasına Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nden kapsam ve askeri imkanlar açısından eşi benzeri görülmemiş sayıda uçak katıldı" gibi açıklamalarda bulunan Rudskoy'un "Rus Askeri Komutanlığı operasyon planını hazırladı. Merkezi karargahta Kürt ve bölgedeki aşiret güçleriyle işbirliği içinde operasyonun amacı çerçevesinde çalıştık" sözlerine vurgu yapıldı.

"KONTROL SAĞLANDI"

Sergey Rudskoy, "Fırat Nehri'nin doğu kesiminde 3 Aralık'ta, Rusya'nın hava desteğiyle bölgedeki Kürt ve aşiret milis güçlerinin düzenlediği operasyonda IŞİD teröristleri yenilgiye uğratıldı. Böylelikle Suriye ve Irak sınırında kontrol sağlandı" şeklinde konuştu.

Haberde, Rudskoy'un Rus savaş uçaklarının Kürt güçlerine destek amacıyla her gün 100'den fazla sorti ve yaklaşık 250 atımın yapıldığı ifadelerine de vurgu yapıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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