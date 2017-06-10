Rusya'nın Suriye'deki birliklerinin komutanından çarpıcı bir açıklama geldi. Rus komutan, terör örgütü PKK/YPG'nin, DEAŞ'la Rakka'dan çekilmeleri için anlaştığını söyledi. Kamuoyunu yanıltmak için de şiddetli çatışma haberleri yapıldığı belirtti.



Kamuoyunu yanıltmak için de şiddetli çatışma haberleri yapıldığı belirtti.



"Terör örgütü PKK/YPG, Rakka'dan çatışmadan çıkmaları için DEAŞ'la anlaştı."







Bu sözler, Rusya'nın Suriye'deki birliklerinin komutanı orgeneral Sergey Surovikin'e ait.







Moskova'da düzenlenen toplantıda konuşan Surovikin, ABD'nin YPG ile yürüttüğü Rakka operasyonuna ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.







Rus komutan, "ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon ve beraber hareket ettiği PKK/YPG, Suriye'de binlerce sivilin ölümünden sorumlu DEAŞ'lıları imha etmek yerine, örgüt liderleriyle çatışmadan Rakka'dan çekilmeleri için anlaşma yapıyor." dedi.







Rus komutan, dünya kamuoyunun yanıltılması için de şiddetli çatışmalar çıktığı yönünde haberler yapıldığını belirtti.







kaynak:ahaber