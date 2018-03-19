Rusya'nın Suriye'deki ateşkes izleme merkezi başkanı Yuriy Yevtuşenko, muhaliflerin provokasyon için kimyasal saldırı yapacaklarını iddia etti.

Rusya'nın Suriye'deki ateşkes izleme merkezi başkanı Yuriy Yevtuşenko, muhaliflerin Doğu Guta'da kimyasal maddeleri kullanarak provokasyon hazırlığında olduğu yönünde bilgi aldıklarını öne sürdü. Öte yandan Doğu Guta'da rejime ait askeri bir helikopterin sivil yerleşim yerlerini bombaladığı belirtildi.

MUHALİFLERİN ZEHİRLİ MADDELERLE SALDIRACAĞINI İDDİA ETTİ

Sputnik'in haberine göre Doğu Guta'daki muhaliflerin meskun mahallelerde zehirli maddeler ile saldırabileceğini iddia eden Yevtuşenko, bunun çok sayıda insanın yaralanmasına yol açacağını kaydetti.

REJİM YİNE SİVİLLERİ BOMBALADI

Öte yandan Anadolu Ajansı'nın haberine göre Doğu Guta'daki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) yetkililerinden edinilen bilgiye göre, rejime ait askeri bir helikopter, Duma ilçesinde sivil yerleşim yerlerini bombaladı.

Saldırıda 1'i çocuk 7 kişi yaşamını yitirdi. Sivil Savunma, rejim ve Rusya'nın Duma'da gün boyu devam eden saldırılarında çok sayıda fosfor bombası kullandığını aktardı.

Kaynak: haberinburada