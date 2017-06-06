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rus jetleri abd savaş uçağının önünü kesti

RUS JETLERİ ABD SAVAŞ UÇAĞININ ÖNÜNÜ KESTİ

Rusya Savunma Bakanlığı, Baltık Denizi üstündeki Amerikan'nın ünlü bombardıman uçağı B-52'nin engellediğini duyurdu. Uçağın, Letonya kıyısındaki NATO tatbikatında havalandığı tahmin ediliyor.

Tarih : 06 Haziran 2017, 13:43
Puan Ver : Rus Jetleri Abd Savaş Uçağının Önünü Kesti(5/10)3


Rusya Savunma Bakanlığı, Baltık Denizi üstünde uçan Amerikan savaş uçağının engellediğini duyurdu.



TASS haber ajansının dünyaya geçtiği gelişmeyi, Reuters son dakika koduyla verdi.



Habere göre, ünlü bombardıman uçağı B-52, Rusya'nın Baltık Denizi sınırları üstündeydi.



Halihazırda Rusya'nın batı sınırındaki Letonya'da büyük bir NATO tatbikatı icra ediliyor. Rusya tarafından engellenen uçağın, bu tatbikattan havalandığı tahmin ediliyor. Henüz bir resmi açıklama yok.



 



kaynak:milliyet








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