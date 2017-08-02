İşte Kara, Deniz Ve Hava Kuvvetlerine Getirilen İsimler
Aykut Kocaman Toplantıda Açıkladı: İki Transfere İhtiyacımız Var
Fenerbahçe, Simon Kjaer'in Satış Fiyatını Açıkladı: 12.5 Milyon Euro
Engelli Merkezinde Kan Donduran Görüntüler!
Podolski, Burak Yılmaz'ın Transferiyle Fena Dalga Geçti
Kızılırmak'taki Piranalarla İlgili Şok Detay: Petshop'tan Alıp Bakamayınca Irmağa Atıyorlar
İbrahim Kalın Yaş Kararların Açıkladı:
A Milli Takım'ın Yeni Teknik Direktörü Lucescu Oldu
Kedi Firarda! Ofiste Yalnız Kalınca Kapıyı Açıp Şirketi Ayağa Kaldırdı
Erdoğan, Damadının Müdürlüğünü Yaptığı Milli İha Tesislerini Ziyaret Etti
Son Dakika! Kritik Yüksek Askeri Şura Kararları Açıklandı
Rus Ntv Televizyon Muhabiri Saldırıya Uğradı
Chp, Milli Takım'daki Primlerin Düzenlenmesi İçin Kanun Teklifi Verdi
Fatih Terim: Emre Mor, Fiorentina'da Fenomen Olur
Carrefoursa, Migros Ve Kipa'nın 20 Mağazasını Satın Alıyor
Alanyaspor, Galatasaray'ın Kadro Dışı Bıraktığı Cavanda'ya Talip Oldu
Boynuz Kulağı Geçti! 12 Yaşındaki Dövmeci, Ustasından Çok Talep Alıyor
Şehit Binbaşı, ''devletin Bana İhtiyacı Var'' Deyip İstifasını Geri Çekmiş
Tff Yönetimi, Romanya'ya Giderek Milli Takım İçin Lucescu'yla Görüştü
Süper Lig'in Yeni Ekibi Yeni Malatyaspor, Aston Villa'dan Transfer Yaptı

Rus NTV Televizyon Muhabiri Saldırıya Uğradı

RUS NTV TELEVİZYON MUHABİRİ SALDIRIYA UĞRADI

Rusya'da her yıl kimilerinin coşkuyla, kimilerinin kaygıyla bekledikleri "paraşütçü birlikleri günü" kutlanırken canlı yayın yapan muhabire, alkollü bir vatandaş yumruk attı.

Tarih : 02 Ağustos 2017, 17:40
Puan Ver : Rus Ntv Televizyon Muhabiri Saldırıya Uğradı(8/10)4

Rusya'da her yıl kimilerinin coşkuyla, kimilerinin kaygıyla bekledikleri "paraşütçü birlikleri günü" kutlanırken, Rus NTV televizyonunu muhabiri, Moskova'daki Gorki Parkı'nda canlı yayında olduğu sırada yumruklu saldırıya uğradı.

RUS NTV TELEVİZYON MUHABİRİ SALDIRIYA UĞRADI

Moskova'da adet olduğu üzere emekli paraşütçü askerler büyük parkların havuzlarında eğlendi. Geleneğe uyulup karpuz yenildi, votka içildi. Yer yer içki sınırının aşıldığı günde, Rus NTV televizyonunu muhabiri, Moskova'daki Gorki Parkı'nda canlı yayında olduğu sırada saldırıya uğradı.

"UKRAYNAYI ZAPT EDECEĞİZ "

Günün gelişmelerini aktaran muhabirin yanına gelen ve sarhoş olduğu belli olan bir adam küfürler ederek "Ukrayna'yı zapt edeceğiz" diye bağırınca, muhabir "Lütfen susun" diye uyarıda bulundu. Eski paraşütçü olduğu belirtilen sarhoş adam, bunun üzerine muhabire sert bir yumruk attı. Kanal, olay sonrası canlı yayını yarıda kesti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Rus  Ntv  Televizyon  Muhabiri  Saldırıya  Uğradı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER