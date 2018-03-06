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Rus ordusuna ait uçak Suriye'de düştü: 32 kişi öldü

RUS ORDUSUNA AİT UÇAK SURİYE'DE DÜŞTÜ: 32 KİŞİ ÖLDÜ

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'de askeri nakliye uçağının düştüğünü, 26 yolcunun ve 6 mürettebatın tamamının yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Tarih : 06 Mart 2018, 18:30
Puan Ver : Rus Ordusuna Ait Uçak Suriye'de Düştü: 32 Kişi Öldü(5/10)1

Suriye'de Rusya'ya ait olduğu belirtilen Antonov An-26 çift motorlu askeri nakliye uçağı, Suriye'nin Lazkiye kentindeki Hmeymim Rus Hava Üssü'ne inişi sırasında düştü. İlk belirlemelere göre teknik sebeplerle düştüğü ifade edilen uçaktaki 26'sı yolcu, 6'sı mürettebat 32 kişi yaşamını yitirdi.

UÇAK TEKNİK ARIZA NEDENİYLE DÜŞTÜ

Uçağın içindeki 26 yolcu ve 6 mürettebattan hayatta kalanının olmadığını söyleyen yetkililere göre, olay yerinden gelen ilk bilgiler uçağın teknik bir arıza sebebiyle düşmüş olabileceğini gösteriyor.

SALDIRI SÖZ KONUSU DEĞİL

Diğer taraftan yetkililer, yere çakılmadan önce uçağa ateş açılmadığını, yani bir saldırının söz konusu olmadığını söylüyor.

KAZA İLE İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Açıklamada bakanlık komisyonunun uçağın düşme sebeplerine ilişkin inceleme başlattığı kaydedildi.

AYNI TİP UÇAK 3 YIL ÖNCE DE DÜŞMÜŞTÜ

Son olay An-26 tipi bir kargo uçağının Suriye'de ilk düşüşü değil.

Suriye ordusuna ait bir An-26 uçağı Ocak 2015'te İdlib'de kuşatma altında olan askeri bir havaalanına inerken düşmüştü.

An-26 uçakları, mürettebat üyeleri dışında 38 yolcu ve 5.500 kilogram kargo taşıma kapasitesine sahip.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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