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Rus Ordusunda Tasfiyeye Başlayan Putin,11 Generali Görevden Aldı

RUS ORDUSUNDA TASFİYEYE BAŞLAYAN PUTİN,11 GENERALİ GÖREVDEN ALDI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusunda görev yapan 11 general ve 1 albayı görevden aldı.

Tarih : 06 Nisan 2018, 20:50
Puan Ver : Rus Ordusunda Tasfiyeye Başlayan Putin,11 Generali Görevden Aldı(9/10)5

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 general ve 1 albayı görevden aldı.

11 GENERAL VE 1 ALBAY GÖREVDEN ALINDI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 11 general ile 1 albayı görevden aldığı bildirildi. Yapılan resmi açıklamaya göre görevlerinden alınan askeri personelin Rusya İçişleri Bakanlığı, Acil Durumlar Bakanlığı ve Federal Cezaevi Hizmetleri ile Araştırma Komitesinde çalıştıkları belirtildi. 11 generalin ve 1 albayın neden görevden alındığı ise bilinmiyor.

GÖREVDEN ALINAN GENERALLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Görevlerine son verilen 11 general ve 1 albayın isimleri ise şöyle:

İçişleri Bakanlığı Trafik Güvenliğini Sağlama Müdür Yardımcısı Binbaşı-General Pavel Bugaev

Federal Cezaevi Hizmeti Araştırma Enstitüsü Şefi Binbaşı-General, Andrey Bıkov

İçişleri Bakanlığı Ural Hukuk Enstitüsü Başkanı, Binbaşı-General Aleksandr Guk

Acil Durumlar Bakanlığı Akademisi Başkanı General-Albay Şamsutdin Dagirov

İçişleri Bakanlığının Volgograd Bölgesi Başkan Yardımcısı Binbaşı-General Vitaly Şevçenko

Araştırma Komitesinin Sverdlovsk Bölgesi Daire Başkanı, General - Teğmen Valery Zadorin.

Araştırma Komitesinin Krasnoyarsk Bölgesi Başkanı General-Teğmen Igor Napalkov

Udmurtya Cumhuriyeti İçişleri Bakanı, General Alexander Pervuhin

Araştırma Komitesi Penzen Bölgesinin Araştırma Dairesi Başkanı General-Teğmen Oleg Troşin.

Soruşturma Komitesi Belgorod Bölgesi Soruşturma Dairesi Başkanı, Binbaşı-General Aleksandr Sergeyev.

Soruşturma Komitesi Pskovsk Bölgesi Soruşturma Bölümü Başkanı, Binbaşı-General Oleg Tuşmalov.

Udmurtya Cumhuriyeti Federal Cezaevi Hizmetleri Başkanı Albay Vladimir Doronin

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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