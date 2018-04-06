RUS ORDUSUNDA TASFİYEYE BAŞLAYAN PUTİN,11 GENERALİ GÖREVDEN ALDI
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusunda görev yapan 11 general ve 1 albayı görevden aldı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 general ve 1 albayı görevden aldı.
11 GENERAL VE 1 ALBAY GÖREVDEN ALINDI
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 11 general ile 1 albayı görevden aldığı bildirildi. Yapılan resmi açıklamaya göre görevlerinden alınan askeri personelin Rusya İçişleri Bakanlığı, Acil Durumlar Bakanlığı ve Federal Cezaevi Hizmetleri ile Araştırma Komitesinde çalıştıkları belirtildi. 11 generalin ve 1 albayın neden görevden alındığı ise bilinmiyor.
GÖREVDEN ALINAN GENERALLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU
Görevlerine son verilen 11 general ve 1 albayın isimleri ise şöyle:
İçişleri Bakanlığı Trafik Güvenliğini Sağlama Müdür Yardımcısı Binbaşı-General Pavel Bugaev
Federal Cezaevi Hizmeti Araştırma Enstitüsü Şefi Binbaşı-General, Andrey Bıkov
İçişleri Bakanlığı Ural Hukuk Enstitüsü Başkanı, Binbaşı-General Aleksandr Guk
Acil Durumlar Bakanlığı Akademisi Başkanı General-Albay Şamsutdin Dagirov
İçişleri Bakanlığının Volgograd Bölgesi Başkan Yardımcısı Binbaşı-General Vitaly Şevçenko
Araştırma Komitesinin Sverdlovsk Bölgesi Daire Başkanı, General - Teğmen Valery Zadorin.
Araştırma Komitesinin Krasnoyarsk Bölgesi Başkanı General-Teğmen Igor Napalkov
Udmurtya Cumhuriyeti İçişleri Bakanı, General Alexander Pervuhin
Araştırma Komitesi Penzen Bölgesinin Araştırma Dairesi Başkanı General-Teğmen Oleg Troşin.
Soruşturma Komitesi Belgorod Bölgesi Soruşturma Dairesi Başkanı, Binbaşı-General Aleksandr Sergeyev.
Soruşturma Komitesi Pskovsk Bölgesi Soruşturma Bölümü Başkanı, Binbaşı-General Oleg Tuşmalov.
Udmurtya Cumhuriyeti Federal Cezaevi Hizmetleri Başkanı Albay Vladimir Doronin
Kaynak: haberinburada
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