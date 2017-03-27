RUS POLİSİ MUHALEFET LİDERİNİ VE YÜZLERCE PROTESTOCUYU...
Rusya'da polis muhalefet lideri Alexei Navalny ve ülkenin değişik yerlerinde yüzlerce hükümet aleyhtarı protestocuyu tutukladı.
Dün yapılan gösteriler 2011-2012 yıllarında görülen hükümet aleyhtarı eylemlerden bu yana yaşanan en büyük çaplı protestolar oldu. Rusya'da gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimlerinde Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dördüncü kez aday olması bekleniyor.
kaynak:sabah
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