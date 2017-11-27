Suriye'de sivillerin bulunduğu bir köye Rus savaş uçakları tarafından düzenlenen saldırıda 21'i çocuk, 53 sivil hayatını kaybetti.

Suriye'nin doğusunda Rus savaş uçakları tarafından gerçekleştirilen hava saldırısında 21'i çocuk en az 53 sivil hayatını kaybetti.

RUS SAVAŞ UÇAKLARI TARAFINDAN VURULDU

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Suriye'nin doğusundaki Deyr ez Zor'da bir köye Rus uçakları tarafından yapılan saldırılarda, 21'i çocuk en az 53 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. SOHR, sivillerin yaşadığı binaları hedef alan saldırı sonrası yaptığı ilk açıklamada ölü sayısının 34 olduğunu duyurmuştu. SOHR Başkanı Rami Abdel Rahman, kurtarma operasyonları sırasında enkazların kaldırılmasının ardından ölü sayısının yükseldiğini belirtti.

DEAŞ KAMPLARI DA BOMBALANDI

Öte yandan, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ana müttefiki Rusya tarafından dün yapılan açıklamada, Tu-22M3 Rus bombardıman uçaklarının Suriye'nin kuzeyindeki DEAŞ kamplarını bombaladığı duyurulmuştu.

Kaynak: haberinburada