Rusya, Bağdat yönetiminden, 9 petrol sahası ile Kerkük'ten Türkiye'nin Ceyhan Limanı'na kadar inşa edilmesi planlanan yeni boru hattının inşası için ihale daveti aldıklarını açıkladı.

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Bağdat yönetiminin, aralarında Kerkük'ün de bulunduğu 9 petrol sahasının ihalesine Rus şirketlerini davet ettiğini belirterek, "Ayrıca Kerkük-Ceyhan arasında planlanan ana petrol hattının inşası için de davet aldık" dedi.

"ŞİRKETLERİMİZ ÇALIŞMALARA BAŞLADI"

Novak, Irak'ın Badra kentinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Bağdat yönetiminin, aralarında Kerkük'ün de bulunduğu 9 petrol sahası için ihaleye çıkacağını söyledi.

Rus şirketlerin de söz konusu ihalelere katılması için Bağdat'tan davet aldığını anlatan Novak, "Şirketlerimiz çalışmalarına başladı. Davetler özellikle Kerkük'teki rezervlere yönelik." diye konuştu.

"KERKÜK-CEYHAN BORU HATTI İNŞASI İÇİN DAVET ALDIK"

Kerkük'ten Türkiye'nin Ceyhan Limanı'na inşa edilmesi planlanan yeni boru hattı için de çalışmalar yapıldığını hatırlatan Novak, "Bu hattın inşası için de Bağdat yönetimi Rus şirketleri davet etti. Bilhassa Rus inşaat şirketlerini." dedi.

Novak, söz konusu boru hattının, Rosneft ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi arasında bir süre önce açıklanan boru hattı projesinden ayrı bir proje olduğunu sözlerine ekledi.

Irak Petrol Bakanlığından bir süre önce yapılan açıklamada, Kerkük'ten Türkiye'nin Ceyhan Limanı'na petrol taşınması için yeni bir boru hattının inşa edileceği duyurulmuştu.

Kaynak: haberinburada