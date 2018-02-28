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Rus sporcuda doping çıkınca madalya Türkiye'ye geldi

RUS SPORCUDA DOPİNG ÇIKINCA MADALYA TÜRKİYE'YE GELDİ

2017 yılındaki Dünya Şampiyonası'nda Greko-Romen stil 75 kg'da mücadele eden Aleksadr Chekhirkin'de doping tespit edildi. Turnuvada 5. olan milli güreşçi Fatih Cengiz 3. olarak bronz madalyayı aldı.

Tarih : 28 Şubat 2018, 18:10
Puan Ver : Rus Sporcuda Doping Çıkınca Madalya Türkiye'ye Geldi(8/10)4

2017 yılındaki son Dünya Şampiyonası'nda Greko-Romen stil 75 kg'da mücadele eden Aleksadr Chekhirkin'de doping tespit edildi. Bunun üzerine 5. olan milli güreşçi Fatih Cengiz 3. oldu. Bu sonuçla madalyalara 1 bronz daha eklenen Türkiye Milli Takımı da 36 puanla dünya 2.'si oldu.

RUS SPORCUYA 4 AY CEZA VERİLDİ

Doping skandalı sonrasında Rusya 3, İran 4, Türkiye 4 madalya ile şampiyonayı tamamlamış oldu. Ancak Rusya ve İran altın madalya alamazken Türkiye 2 altın madalyanın sahibi olmuştu. Eğer puanlama yeni sisteme göre yapılmış olsa Türkiye takım sıralamasında ilk sırada yer alacaktı. UWW geçtiğimiz aylarda Greko-Romen milli takımımızı 2017 yılının en başarılı takımı olarak seçmişti. Diğer yandan dopingli çıkan Rus sporcuya skandal bir kararla sadece 4 ay men cezası verilmesi tepkiyle karşılandı.

"VERİLEN CEZA 4 AY DEĞİL 4 YIL OLMALIYDI"

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın yaptığı açıklamada doping konusunda sıfır tolerans uyguladıklarını ve bu tip olaylarla karşı karşıya kalmadıklarını belirterek, "Tüm dünya bizim bu konudaki çalışmalarımızı takdir ediyor. Rus güreşçinin dopingli çıkması tam bir skandaldır. Ama bu bizim 1 madalya daha alarak takım sıralamasında 2. olmamızı sağladı. Üstelik bu sene uygulamaya giren UWW kuralları geçen sene uygulansa açık ara birinci olacaktık. Çünkü 4 madalyamızın 2'si altın. İlk iki sırayı alan Rusya ve İran'ın altın madalyaları yok. Bu bizim için sevindirici bir durum. 2017 yılında Greko-Romen milli takımımız son derece başarılı olmuş ve Dünya güreş birliği (UWW) tarafından en başarılı ülke seçilmişti. Diğer yandan Rus sporcu dopingli çıktı fakat verilen ceza çok komik. Sadece 4 ay men cezası geldi. Adeta önümüzdeki yılki Dünya şampiyonasında mücadele etmesi için uğraş verilmiş. Daha önceki yıllarda çıkan doping olaylarından sonra verilen cezalarla örtüşmüyor, verilmesi gereken ceza 4 ay değil 4 yıl olmalıydı ve bence bu büyük bir skandal" şeklinde konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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