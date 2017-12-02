RUS SUNUCU, KAPALI KIYAFET GİYEREK İRANLI TARAFTARLARI ÜZMEDİ
Dünya Kupasında kura çekimini sunan Rus sunucu Komandnaya, kapalı kıyafet giyerek İranlı taraftarların da kurayı izlemesini sağladı. İran devlet televizyonu, dekolte olması halinde yayını kesecekti.
Rusya'da yapılan 2018 Dünya Kupası'nda grupların belirleneceği kurayı eski İngiliz futbolcu Gary Lineker'la birlikte Rus güzel Maria Komandnaya sundu.
Moskova'da Kremlin Sarayı'nda yapılacak kura çekimi televizyonlardan da canlı yayınlandı. İranlı futbolseverler Rus güzel Maria Komandnaya'nın insafına kalmış durumdaydı. Kura çekiminin yayınlanıp yayınlanmayacağı Rus güzel Maria Komandnaya'nın ne giyeceğine bağlıydı.
AÇIK GİYERSE İRAN'DA YAYIN KESİLECEKTİ
İranlı futbolseverler güzel sunucunun kura çekiminde açık giyinmemesi için sosyal medyadan kampanya başlattı. Bunu yapmalarının tek nedeni ise Komandnaya'nın açık giyinmesi halinde kura çekiminin İran'da yayınlanmayacak olmasıydı.
KAPALI KIYAFETLE SAHNEYE ÇIKTI
Dünya Kupası kura çekiminde ne giyeceği İranlılar tarafından merak edilen Maria Komandnaya, kapalı tarzda bir kıyafetle sahneye çıktı.
Rus sunucu kura çekimine kapalı bir kıyafetle çıktı ve İranlı futbolseverleri üzmedi.
Kaynak: haberinburada
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