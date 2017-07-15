Soyunma Odasında Futbolcuları Fırçaladı: Skora Bakın
Rus Svetlana, İki Çocuğuyla Sınırda Yakalandı
Alkollü Sürücü, Düğün İçin İzne Gelen Askeri Göğsünden Bıçakladı
Galatasaray'dan Ayrılan Sneijder, Sampdoria'ya Gitmek İstiyor
Hiçbir Gerekçe Gösterilmeden 21 Gün Tecrit Hücresinde Tutulmuş
Bursaspor, Ünlü Futbolcu Anderson'u Gözüne Kestirdi
"Hapisten Çıkınca Hemen Evleneceğim" Diyen Deniz Seki, Düğünü Erteledi
İmza Törenine Beşiktaşlı Taraftar Damga Vurdu: Bu Nikahı Durdurun
Şeyma Subaşı Bekarlığa Veda Partisinden Çok Özel Görüntüler Paylaştı
Galatasaray'ın Eski Başkanı Ünal Aysal, Sneijder'i Gönderen Dursun Özbek'i Hedef Aldı
Ünlü Yazarın Kadınlarla Dalga Geçtiği Mektup Rekor Fiyata Satıldı!
Tarih Yazan Halkın Zaferi, Demokrasinin Anıtı Oldu!
'çocuklar Duymasın' Dizisinin Başlama Tarihi Belli Oldu
Aslışah Alkoçlar'ın Arkadaşlarıyla Denizde Şakalaşmaları Objektiflere Yakalandı
Esenler Halkı, 15 Temmuz'un Yıl Dönümünde 2016 Metrelik Bayrakla Yürüdü
Kenya'da Sokak Köpeği Çöpte Bulduğu Bebeği Caddeye Getirerek Hayatını Kurtardı
60 Yaşındaki Mehmet Ali Erbil: 30 Yaşındaki Kadını Bünyem Kabul Etmiyor
Özel Kuvvetler Komutanlığı'na Şehit Ömer Halisdemir'in Adı Verildi
Macron, Genelkurmay Başkanı'na Meydan Okudu: Bu Ordunun Reisi Benim
Yeni Obüsler Namluları Afrin'deki Teröristlere Doğrulttu

Rus Svetlana, iki çocuğuyla sınırda yakalandı

RUS SVETLANA, İKİ ÇOCUĞUYLA SINIRDA YAKALANDI

"Terör nitelikli şahıs" olarak aranan Rus Svetlana Uhanova, iki çocuğuyla Suriye'ye geçmek isterken Hatay'ın Yayladağ ilçesinde yakalandı.

Tarih : 15 Temmuz 2017, 11:30
Puan Ver : Rus Svetlana, İki Çocuğuyla Sınırda Yakalandı(5/10)1

Rus uyruklu Svetlana Uhanova, 2 kız çocuğu ile Hatay'ın Yayladağ İlçesi'nden Suriye'ye gitmek için sınırı geçmek isterken polis tarafından yakalandı. Gazete Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre yakalandığında polise sahte kimlik gösteren Uhanova'nın, araştırmalar sonucu gerçek kimliğinin belirlendiği ve "terör nitelikli kayıp şahıs" olarak arandığı ortaya çıktı.

ARAŞTIRMA SÜRÜYOR

Geri gönderme merkezinde bekletildiği öğrenilen Uhanova ile ilgili araştırmaların sürdüğü, terör örgütleri ile bağlantısının tespit edilmesi durumunda adliyeye gönderileceği bildirildi.

"KISA ZAMAN ÖNCE DEĞİŞTİ"

Rus basını, yakınlarına dayandırdığı haberde Uhanova'nın kısa zaman önce çok değiştiğini, Suriye'deki radikal eğilimlere kapıldığını, gayri resmi eşi Yevgeniy Koçaari ile sosyal medya hesaplarında silahlı adamlar yer almaya başladığını ileri sürdü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Rus  Svetlana  İki  Çocuğuyla  Sınırda  Yakalandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER