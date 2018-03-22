Dünya Kupası maçlarına da ev sahipliği yapacak olan Zenit'in yeni stadı Krestovsky, şıklığıyla göz kamaştırıyor.

2018 Dünya Kupası maçlarına da ev sahipliği yapacak olan Zenit Saint Petersburg'un yeni stadı Krestovsky görenleri hayran bırakıyor...

KAPASİTESİ 66 BİNE ÇIKACAK

Maliyeti 1 milyar doları bulan stadın anlık kapasitesi 56 bin iken, Haziran ayında Dünya Kupası'nın start almasıyla birlikte bu rakam 66 bine çıkacak.

Deniz kenarında yer alan müthiş stat gece görünümüyle de büyük ilgi çekiyor...

Kaynak: haberinburada