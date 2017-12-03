RUS TURİST SAYISI GEÇEN YILA ORANLA YÜZDE 688 ARTTI
Mülki İdare Amirliği verilerine göre, 2016 yılının ilk 11 ayında 469 bin 55 Rus turisti ağırlayan Antalya, 2017'nin ilk 11 ayında 3 milyon 695 bin 69 Rus'u ağırlayarak geçen yıla oranla yüzde 688'lik bir artış gösterdi.
2014-2015'İ GERİDE BIRAKTI
Yine Antalya elde ettiği bu rakamla Rus turistte en iyi dönem olarak bilinen 2014, 2015 yıllarının aynı dönemini geride bıraktı.
YÜZDE 38'İ RUS
Antalya 2014 yılında 3 milyon 478 bin 431, 2015 yılında ise 2 milyon 833 bin 750 Rus turisti ağırlamıştı. 2017'nin ilk 11 ayıda Antalya'ya toplam 9 milyon 617 bin 29 turist girişi yapılırken, Rus turistlerin bu rakamdaki oranı yüzde 38,42 oldu.
KASIM AYININ ŞAMPİYONU ALMANLAR
2015 ve 2016'nın şampiyonu olan Almanya'da ise ilk 11 aylık periyotta düşüş olduğu gözlendi. son 3 yıla göre yüzde 16'lık bir düşüş yaşandı. Ancak genelde yaşlı kesimin kış aylarında tercih ettiği Alman turistte Kasım ayında artış olduğu gözlendi. Kasım ayında Antalya'ya gelen Alman turist sayısı 42 bin 764 olarak gerçekleşti.
KAZAKLAR İLK 5'İ ZORLUYOR
Antalya'ya 2017'nin ilk 11 ayında ülke genelinde gelen turist dağılımına bakıldığında ise ilk sırayı Rusya aldı. Rusların ülkeler dağılımındaki oranı ise yüzde 38,42 olurken, Rusları sırasıyla yüzde 16,87 ile Almanya, yüzde 7,41 ile Ukrayna, yüzde 3,72 ile İngiltere ve yüzde 2,65 ile Hollanda takip etti. Diğer yandan Hollanda'dan sonra en çok ziyaret eden ülkeler arasında yüzde 2,46'lık oranla Kazakistan yer alıyor.
Kaynak: haberinburada
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