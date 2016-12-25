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RUS UÇAĞI KARADENİZ'E DÜŞTÜ!


RUS UÇAĞI KARADENİZ'E DÜŞTÜ!
Tarih : 25 Aralık 2016, 11:33
Puan Ver : Rus Uçağı Karadeniz'e Düştü!(0/10)


Rusya Savunma Bakanlığına ait, 92 kişiyi taşıyan Tu-154  tipi uçağın Soçi'den havalandıktan sonra Karadeniz üzerinde düştüğü bildirildi.



İlk açıklamalarda uçaktaki kişi sayısı 91 olarak belirtilmişti, ancak son gelen bilgilerle uçakta 84 yolcu 8 de mürettebat olmak üzere 92 kişinin bulunduğu açıklandı. Bölgede bulunan arama kurtarma ekipleri 2 kişinin cesedine ulaştı. İlk ceset Soçi kıyılarına 6 kilometre uzaklıkta bulundu. 





 






Etiketler: Rus  Uçağı  Karadeniz  E  Düştü    haber

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