Kış turizminin en önemli merkezinde tüm hazırlıklar tamamlanırken, binlerce tatilcinin akın edeceği pistlerin son hali havadan görüntülendi. Yılbaşının hafta sonuna denk gelmesi kayak tutkunlarını sevindirdi. 3 günlük tatili fırsat bilen tatilciler tüm programlarını buna göre yaptı. Tatile erken başlayanlar ise yılbaşını beklemeden pistlere akın etti.

"ÇOK BEĞENDİK"

Çocuklarıyla birlikte "Eskişehir'den tatil için gelen Bora Karadayı,"Tatil güzel, kar seviyesi çok iyi değil ama yine de kayılmayacak kadar kötü değil. Özellikle Cennetkaya tarafı daha iyi. Yeni yılda herkese sağlık huzur diliyoruz, yeni yıl herkese bol şans getirsin" dedi.

Azerbaycan'dan 8 kişilik ailesiyle gelen Samira Hasanova ise, "Çok beğendik. Kayak yapmaya çalışıyoruz. Herkese mutlu yıllar"dedi.

İzmir'den kayak yapmak için gelen Seher Tekeli ise, "İzmir'de kar gördüğümüz yok, yılda bir defa burada görüyoruz. Yeni yılın herkese mutluluk şans getirmesini diliyorum" diye konuştu.

YILBAŞINA ÖZEL TARİFE YOK

Uludağ'da kayak hocalığı yapan Turan Üstündağ, ders ve kayak takımı fiyatlarında yılbaşına özel herhangi bir değişikliğin olmadığını belirtti.1 saatlik ders ücretinin 190 lira olduğunu anlatan Üstündağ, bir öğrencinin ortalama 4 saatlik dersin ardından başarılı bir şekilde kayak yapabildiğini söyledi.Doluluk oranının yüzde 90'a ulaştığını belirten Üstündağ, "Vatandaşın talebi çok ama tesis sorunlarımız var" diye konuştu.

BEYAZ CENNETE BEYAZ RUS AKINI

Türkiye ve Rusya ilişkilerinde yaşanan olumlu gelişmeler en çok Uludağ'daki otelcileri mutlu etti.Bir önceki seneye oranla Rus turist sayısında yüzde 100'lük bir artış olduğunu belirten otelciler, sezon boyunca Rus misafirleri konuk etmekten mutluluk duyacaklarını dile getirdiler.

PİSTLER KAYAKÇILARI BEKLİYOR

Kış turizminin en önemli merkezinde tüm hazırlıklar tamamlanırken, binlerce tatilcinin akın edeceği pistlerin son hali havadan görüntülendi.Yeni yıla yerli ve yabancı binlerce misafir ile girmeye hazırlanan Uludağ'da kayak pistleri de hazır büyük bir kısmı otellere ait olan pistlerde kar olmayan bölgeler kayakçılara risk oluşturmaması için kar ile dolduruluyor.Telesiyejler ile yukarıya çıkan kayak tutkunları kendilerini pistten aşağıya bırakıp adrenalin dolu anlar yaşıyor. Kaynak: Uludağ'a Rus turist akını

Kaynak: haberinburada