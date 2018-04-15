Rus basını, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Şam'ı ziyaret eden Rus vekiller heyetini kabul ettiğini yazdı. ABD, Fransa ve İngiltere'nin dün Suriye'de düzenlediği hava saldırılarını değerlendiren Esad'ın "Amerikan filmlerinde, Rus yapımı silahlar 'geri kalmış' gibi gösteriliyor. Bugün, kimin silahının geri kalmış olduğunu görüyoruz" dediği iddia edildi.

"KİMİN SİLAHLARININ GERİ KALMIŞ OLDUĞUNU GÖRDÜK"

Rus haber ajansı Sputnik'in aktardığına göre, Putin ile görüştüğünü iddia eden Rus vekil Dmitriy Sablin'in verdiği bilgiye göre Esad, "Dün ABD'nin saldırganlığını gördük. Bu saldırganlığı, 1970'li yıllarda üretilen füzelerle püskürtmeyi başardık. 1990'lı yıllardan başlayarak Amerikan filmlerinde, Rus yapımı silahlar 'geri kalmış' gibi gösteriliyor. Bugün, kimin silahının geri kalmış olduğunu görüyoruz" dedi.

FÜZE SALDIRISINI PÜSKÜRTTÜĞÜ İDDİA EDİLEN SİLAHLARI ÖVDÜ

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Rus vekil Sergey Jeleznyak da Esad'ın, ABD, İngiltere ve Fransa'nın füze saldırısını püskürttüğü iddia edilen Sovyet yapımı silahlardan övgüyle bahsettiğini aktardı.

"ALTYAPININ YENİDEN İNŞAASI İÇİN 400 MİLYAR DOLAR GEREKLİ"

Heyete başkanlık eden Sablin, Esad'ın görüşmede şu ifadeyi kullandığını iddia etti; "Altyapının yeniden inşası çok önemli bir konu. Maliyeti en az 400 milyar dolar olacak. Bunun için 10 ile 15 yıla ihtiyaç var."

Kaynak: haberinburada