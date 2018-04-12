RUS YETKİLİ DUYURDU: TÜRKİYE, SURİYE KRİZİNDE ARABULUCU!
Rusya Parlamentosu Savunma Komitesi Başkanı emekli General Vladimir Şamanov, kimyasal saldırı sonrası ABD ve Rusya'yı karşı karşıya getiren krizde Türkiye'nin arabulucu olduğunu duyurdu.
"İKİ ÜLKENİN YETKİLİLERİ TÜRKİYE SAYESİNDE İRTİBAT KURDU"
Vladimir Şamanov, Türkiye'nin arabulucluğu sayesinde ABD ve Rusya genelkurmay başkanları arasında kriz sonrası irtibat kurulduğunu söyledi.
"NATO ARACILIĞIYLA OLUŞTURULAN KANALLAR ÜZERİNDEN TEMASA GEÇİLDİ"
Şmanov ayrıca, iki ülkenin NATO aracılığıyla kurulan irtibat kanalları üzerinden temasa geçtiklerini de belirtti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Uluslararası Ajans Duyurdu! İngiltere, Suriye'yi Vurmak İçin Gün Verdi
- Kosova'da Mit'in Özel Operasyonu İle Yakalanan Fetö'nün Üst Düzey Yöneticileri Tutuklandı
- Beyaz Saray: Suriye'ye Müdahale Konusunda Henüz Kararımızı Vermedik
- Gürcü Mafya Hesaplaşmasında Yeni Gelişme! 6 Şüpheli Adliyede
- Suriye Operasyonu Tamam Gibi! Gölge Cıa Vurulacak Yerleri Açıkladı
EKONOMİ HABERLERİ
- İos 11.3 Güncellemesi Ekranı Değişen İphone 8'leri Kullanılamaz Hale Getiriyor
- Bim'den Sonra A101'de Teknolojiye El Attı! Tüm Ürünler Yarı Fiyatına
- Trump İle Zirveye Çıkan Dolar, Başbakan Yıldırım Açıklamalarıyla Geriledi
- Trump'ın Tweet'iyle Altın Da Fırladı
- Merkez'den Rekor Kıran Dövizle İlgili İlk Yorum!
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- 14 Yaşındaki Çocukla İlişkiye Giren Kadın, Otelde Yatakta Basıldı
- 'kanserim' Deyip Binlerce Dolar Toplayan Avustralyalı Hapsi Boyladı
- Abd'de Sevgilisinin Cinsel İçerikli Görüntülerini Paylaştığı Kadın, 6,4 Milyon Dolar Tazminat Kazandı
- Suudi Prens Selman'a Paris'te Cinsel İçerikli Film Faturası Geldi
- Çin'den Sert Abd Mesajı: Çağ Dışı, Soğuk Savaş Zihniyeti
Bu Haberle İlgili Yorumlar