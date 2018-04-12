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Rus Yetkili Duyurdu: Türkiye, Suriye Krizinde Arabulucu!
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RUS YETKİLİ DUYURDU: TÜRKİYE, SURİYE KRİZİNDE ARABULUCU!


Rus yetkili duyurdu: Türkiye, Suriye krizinde arabulucu!
Tarih : 12 Nisan 2018, 00:40
Puan Ver : Rus Yetkili Duyurdu: Türkiye, Suriye Krizinde Arabulucu!(6/10)2

Rusya Parlamentosu Savunma Komitesi Başkanı emekli General Vladimir Şamanov, kimyasal saldırı sonrası ABD ve Rusya'yı karşı karşıya getiren krizde Türkiye'nin arabulucu olduğunu duyurdu.

"İKİ ÜLKENİN YETKİLİLERİ TÜRKİYE SAYESİNDE İRTİBAT KURDU"

Vladimir Şamanov, Türkiye'nin arabulucluğu sayesinde ABD ve Rusya genelkurmay başkanları arasında kriz sonrası irtibat kurulduğunu söyledi.

"NATO ARACILIĞIYLA OLUŞTURULAN KANALLAR ÜZERİNDEN TEMASA GEÇİLDİ"

Şmanov ayrıca, iki ülkenin NATO aracılığıyla kurulan irtibat kanalları üzerinden temasa geçtiklerini de belirtti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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